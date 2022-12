Seguidores interpretan mensaje de Daniela Ospina como una indirecta para James

el talentoso jugador colombiano del Bayern Múnich James Rodríguez.En días recientes se ha especulado en torno a una supuesta relación de James con la venezolana Shannon de Lima al ser captados en algunas fotografías que circulan en redes en las que aparentemente están juntos.“En mi alma llevo todas mis pertenencias, lo que no está ahí no me pertenece”,

escribió en su cuenta de Instagram.

Vea también: Las pistas por las que se especula sobre romance entre James y Shannon de Lima

James y Daniela terminaron su relación en julio de 2017.aunque no ha habido pronunciamiento oficial al respecto.

Publicidad