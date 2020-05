Sentí dolor de ver a la persona que amo feliz en otros brazos: Andy Rivera

Luego de las revelaciones de Lina Tejeiro en días pasados, en las que dejó claro que intentó hasta más no poder regresar con su exnovio Andy Rivera, el cantante de música urbana

Es de recordar que en Instagram live Lina Tejeiro se sinceró con sus seguidores y confesó que cometió un error al iniciar una nueva relación teniendo a Andy Rivera aún en el corazón.

El cantante confesó lo que sintió al ver a Lina con Norman Capouzzo, situación que le dolió mucho, a pesar de ser consciente de que la actriz

“Nos dejamos de hablar mucho tiempo, vi muy entendible que ella buscara rehacer su vida, no podía pretender atarla, ella tenía todo el derecho de dejarse enamorar y empezar algo nuevo. Sentí dolor, no porque me sintiera engañado, a veces soltar lo que amas duele”, dijo.

Sin embargo, resaltó que en su momento le importó más la felicidad que veía en Lina, aunque le doliera verla con otra persona.

“La felicidad de la persona que amas es lo primero, lo que importa. Sentía un dolor de tener que ver a la persona que amo feliz en otros brazos”, reflexionó.

Vea aquí: “Aún la amo”: Andy Rivera habla sobre revelaciones de Lina Tejeiro

Además, habló de los comentarios de las personas sobre su relación, un factor que, según Lina Tejeiro, influyó en que no pudieran volver a estar juntos, pues los comentarios en contra del cantante no paraban.

“Yo le pedía a Dios que fuera muy feliz. Créanme que en ningún momento me dolían los comentarios de ‘cachón’ y ‘cuernudo’, pues no me puede doler algo que no es cierto”, afirmó.