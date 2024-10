Shakira alistaría gran noticia para fans tras éxito de gira: "Estoy haciendo lo posible"

La cantante colombiana Shakira está viviendo un momento de gloria tras el éxito arrollador de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Este regreso a los escenarios, luego de varios años de ausencia, ha sido recibido con una enorme euforia por parte de sus seguidores, especialmente en Latinoamérica, donde la venta de entradas ha roto récords.

En Colombia, las entradas para sus conciertos en Bogotá se agotaron en tiempo récord. Según la productora Páramo Presenta, encargada de traer a la artista al país, los boletos para la primera fecha en la capital colombiana se agotaron en tan solo dos horas. El éxito fue tal que se tuvo que abrir una segunda fecha, la cual también se vendió por completo en apenas 1.5 horas.

“Increíble noticia: en solo 1.5 horas se agotaron las boletas para la segunda fecha en Bogotá. ¡Gracias a ustedes, la gira más grande y exitosa de Shakira sigue rompiendo récords!”, expresó la productora a través de sus redes sociales.

Este fenómeno no ha sido exclusivo de Colombia, ya que en otros países de la región también se han vivido escenas de locura por conseguir entradas. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 90 millones de seguidores, Shakira agradeció emocionada el apoyo masivo de sus fanáticos. “13 estadios enteros SOLD OUT en los primeros minutos. Me siento tan agradecida con ustedes...”, escribió la cantante, al tiempo que prometió llevar su gira a más lugares de los que inicialmente se habían anunciado.

Publicidad

Este anuncio generó una oleada de expectativa entre sus seguidores de distintos rincones del continente. En redes sociales, los fans expresaron su entusiasmo y pidieron que la gira se extendiera a sus países. Comentarios como “Shakira te esperamos en Venezuela con los brazos abiertos” y “Costa Rica te dirá ‘pura vida’ si nos incluyes en tu gira” inundaron las publicaciones de la artista.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya tiene confirmadas presentaciones en Bogotá el 26 y 27 de febrero de 2025, en Barranquilla el 20, y en Medellín el 23 del mismo mes. Además, Shakira realizará 18 fechas en Norteamérica entre noviembre y diciembre de 2024, y se espera que anuncie una serie de conciertos en Europa durante el verano de 2025.

Publicidad

La productora Páramo Presenta aseguró que están haciendo todo lo posible por aumentar el número de ciudades y fechas, con el fin de satisfacer la altísima demanda. Por su parte, Shakira no ha descartado la posibilidad de seguir expandiendo su tour. “Estoy haciendo todo lo posible para que la logística me permita llegar a todos los países...”, confesó la cantante, dejando la puerta abierta a nuevos destinos.

El regreso de Shakira a los escenarios ha reafirmado su estatus como una de las estrellas más grandes de la música a nivel mundial. Con cada presentación, la cantante colombiana sigue consolidando su carrera y reuniendo más seguidores que nunca. La gira, ya catalogada como una de las más significativas en su trayectoria, promete seguir sorprendiendo a los fans con nuevas fechas y más sorpresas en los próximos meses.