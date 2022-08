Shakira estaría "devastada y enojada" tras beso público de Gerard Piqué y su nueva novia

En una nueva 'tormenta' mediática están involucrados la cantante colombiana Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, luego de que surgieran nuevas informaciones acerca de los posibles motivos por los que pusieron fin a su relación.

En las últimas horas, se conocieron imágenes en las que el jugador del club 'Blaugrana' aparece dándole un sentido beso a la que sería su nueva pareja: Clara Chía, las cuales rápidamente se volvieron virales y llegaron a manos de la artista barranquillera.

En las postales, se puede ver a Piqué con la joven de 23 años de edad en una postura bastante cariñosa, mientras ambos disfrutaban del concierto del cantante ibérico Dani Martín.

Pero según versiones de prensa, a 'Shak' la noticia sobre el romance de su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, le cayó muy mal. A tal punto que alegan sus allegados que la cantante estaría destrozada, y estaría cansada del tedioso proceso de separación.

"He visto muchísimo amor. Le va a doler mucho a Shakira porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante", expresó a Laura Roige, presentadora del programa 'rosa', Socialité.

Y luego entregó detalles de la forma en cómo se enteró Shakira de esta relación y lo que generaron estas fotografías. "Está muy enfadada por ver al padre de sus hijos con su novia en público", agregó Roige.

Con estas fotografías, en las que se ven muy amorosos a Piqué y Chía, el futbolista rompió un acuerdo que había firmado con la artista barranquillera, en la que pactaban no aparecer en público con nuevas parejas, al menos durante un año después de la ruptura.

El pasado 6 de junio, a través de un escueto comunicado de Prensa, Shakira despejó los rumores y confirmó ese día que estaba iniciando la separación con el experimentado jugador, luego de 12 años de relación.

