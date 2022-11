Silvestre Dangond recibió tremendo golpe con una piedra en pleno concierto; su reacción sorprendió

El cantante de música vallenata, el urumitero Silvestre Dangond , recibió un fuerte golpe en la cabeza en uno de sus conciertos. Al parecer, uno de los asistentes a uno de sus conciertos le lanzó una piedra mientras el artista estaba interpretando canciones.

Dangond suspendió, por varios minutos, su show para enviarle un mensaje a quien lo agredió desde el público.

"Tu no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de consciencia es más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, aprendiendo, y disfrutando de la vida. Aquí es donde yo controlo la soberbia, es aquí donde Dios me dice, tú eres más que un golpe. Si quieres me tiras otra, vuelve y tíramela", expresó el cantante, quien se vio notablemente afectado por la situación.

Hasta la fecha se desconoce quién le habría arrojado la piedra al cantante. Sin embargo, el artista siguió con su show.

Hay que recordar que meses atrás el acordeonero de la cantante Ana del Castillo recibió un "botellazo", también en su cara, exactamente en la frente, mientras se encontraban en un concierto. Con este caso y el de Dangond ya son varios los que se han presentado.

Vea aquí el momento en el que le cae la piedra en su cara: