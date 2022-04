Se metió en el corazón el personaje: Ivo Díaz sobre actuación de Silvestre en serie de Leandro Díaz

Familia de Leandro Díaz reconoce que Silvestre Dangond se ha "metido al corazón" al compositor para interpretarlo en serie que contará su vida. Dicen que han seguido de cerca las grabaciones para que se cuente bien su historia.

BLU Radio habló con Ivo Díaz, hijo de Leandro Díaz, gloria y leyenda del folclor vallenato y entregó detalles del papel que protagonizará el urumitero protagonizando a su papá.

"Muy bueno Silvestre Dangond, es un hombre con una capacidad de hacer cosas, de crear. Está realmente comprometido con Leandro, se metió a Leandro en su corazón. Lo va a transmitir y la gente se va a sorprender con lo que está haciendo en esta serie", indicó.

"He estado muy de cerca, le he hecho seguimiento, he visto su crecimiento como actor y estoy seguro que sorprenderá a muchos", indicó Ivo Díaz en BLU Radio, quien se paseó la Plaza Alfonso López durante la competencia de canción inédita el pasado jueves en Valledupar en el marco del Festival Vallenato .

Vea la entrevista aquí: