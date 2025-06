Silvestre Dangond reveló lo que sintió al despertarse en su pueblo natal tras 29 años de haberse ido

El cantante Silvestre Dangond, durante una visita a Barranquilla el pasado jueves 5 de junio para hablar sobre su concierto el próximo 20 de septiembre en el Estadio Metropolitano, reveló lo que sintió al volverse a despertar en su tierra natal, Urumita, tras haberse ido de allí hace 29 años.

El artista, visiblemente conmovido, le contó a un grupo de periodistas cómo fue esa experiencia.

"Dormí en mi casa, me levanté primero que todos, por ahí a las 5:10 de la mañana. Me tomé mi café y empecé a mirar al cielo, empecé a retroceder y a sacar cuenta y dije, pasaron 29 años para yo regresar a mi tierra, a vivir en mi pueblo, tener una vivienda propia en mi pueblo y como el destino me llevo allí", contó Silvestre Dangond.

Escuche aquí las palabras del artista:

Hay que recordar que el artista lanzó su más reciente trabajo discográfico hace una semana junto a Juancho de la Espriella en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar y luego de esto decidió trasladarse hacia Urumita, donde construyó una casa, para pasar unos días de descanso con su familia y así recordar sus orígenes.

El artista fue visto caminando por las calles de Urumita hablando con los habitantes y recordando viejas historias.