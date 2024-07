Slipknot en Bogotá: anuncian segunda fecha y aquí puede conocer los precios

Los amantes del metal alternativo le cumplieron al género en Colombia, pues, en menos de 24 horas, agotaron la boletería de Slipknot en Bogotá. La cita inicial sería el 5 de noviembre de 2024, pero ante esta buena acogida que tuvo el evento, la banda anunció una segunda fecha en la capital colombiana.

"La primera fecha, programada para el 5 de noviembre, agotó sus entradas en tiempo récord, subrayando la enorme demanda y el fervor de los seguidores de Slipknot en Colombia. Este segundo concierto promete ser tan explosivo y energético como el primero, reafirmando la creciente reputación de Bogotá como un epicentro para la música metal en América Latina", explicaron desde su equipo de prensa.

Con álbumes emblemáticos como "Slipknot" (1999), "Iowa" (2001) y "We Are Not Your Kind" (2019), la banda ha cosechado numerosos reconocimientos, incluyendo un Grammy por "Before I Forget" en 2006. Sin duda, Slipknot se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del metal moderno, dejando una huella imborrable en la historia del género.

Link para boletas de Slipknot en Bogotá

A partir de este jueves, 10 de julio, comenzó la preventa para clientes Movistar que irá hasta el 12, para luego darle paso a la venta general, en el mismo periodo habrá preventa para clientes Falabella. Todo esto lo podrán hacer a través de TuBoleta, el portal encargado de la distribución de este evento, a través del siguiente link: https://www.tuboleta.com/images/Eventos/slipknot-25th-anniversary

Publicidad

Estos son los precios: