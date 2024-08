Soley, el reflejo de que la constancia y la familia son las claves del éxito

Dijo un día Martin Luther King que los sueños se hacen realidad para aquellos que siguen caminando hacia esa meta. La vida es un viaje de retos que, por supuesto, dependerá de sacrificios para romper lo imposible, como ha sido el caso de Soley González Jaramillo, conocida como Soley, que desde muy pequeña entendió que solo el trabajo duro le daría un lugar especial en la música.

“Cuando un empieza en la música uno siempre tiene la meta clara de que va a llegar a ser un artista muy reconocido mundialmente, nadie sabe cuánto se demorará, si un año, un mes o dos meses, es impredecible, en la música eso es impredecible, como cualquier proceso. Pero mi sentir y mi ser siempre me dijo que hay que trabajar mucho, empecé desde muy chica y me proyecto, desde los 12 años grabo y estoy en escenarios, hace rato, tal vez ahora la gente ve mi proceso que no es tan grande, pero que gracias a Dios soy de las personas que son artistas emergentes estoy en ese punto donde la gente me está conociendo. Pero la gente no ve lo que hay detrás, que he estado trabajando desde hace rato. Mi proyecto ha sido familiar basado en el respeto, amor y la disciplina, que es la palabra más importante en cualquier cosa. Es súper gratificante saber que tengo 19 años vivir cosas que jamás pensé que iba a hacer”, manifestó Soley en diálogo con Blu Radio.

Soley

No por nada la oriunda de Armenia, Quindío, ha estado al lado de artistas como Feid, Ryan Castro, Karol G, Blessd y trabajando de la mano de creadores de contenido demostrando su importancia en la escena musical, sobre todo en Medellín, una ciudad que desde su debut en ‘Monastery’ con la frase “Coque y sog, los apas” hasta estar como invitada en diferentes zonas de España, la ha tratado como una paisa más y como una referente del género urbano.

A sus 19 años, no siente que tenga la responsabilidad ni las palabras para darles consejos a los jóvenes, pero sí tiene claro algo: la constancia, el sacrificio, la familia y la pasión por lograr las cosas serán las cosas que abrirán las puertas necesarias para que los sueños se hagan realidad.

“Desde los 5 años estudio música, baile y un montón de cosas. Mis ratos libros no era con mis amigas en cine o una pijamada, era estudiando y mis jornadas eran muy largas. Mi vida siempre ha sido muy disciplinada. Casi no he tenido amigos porque mi mundo siempre ha sido de trabajar mucho. Siempre me estuve preparando para estos momentos, para cuando llegara esa “fama” (…) He cuidado mucho lo que es mi ser, soy humilde, amable, cariño y he cuidado ese ser, eso es lo que me ayudado. Siempre he estado con mis papás y siempre estaré con ellos porque ellos siempre serán mi polo a tierra. Cada vez que me ven desenfocada me sientan y me regañan”, contó.

Soley

‘La Bellakita’, el rosado como potencia a su música

Soley se viralizó hace algunos meses gracias a su canción ‘Todos Mienten’, una canción que, según ella, impactó tanto porque es la historia real de una mujer que no toleraba más las mentiras y no dejaría que ningún hombre.

“Cuando hice el EP de Cali Cartel hice una canción con Esteban (Rojas) y me gustó mucho lo que hacían con su jerga caleña, porque no lo había visto y era muy encantador. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos y quería hacer música con ellos, les dije y nos sentamos, lo primero que hago cuando saco una canción o lo que sea, es que los productores pongan la pista y ahí se mira a dónde te lleva. Por ejemplo, con Enemigo te puede identificar, con MLPD, y con Todos Mienten lo que pasa es que su significado fue muy fuerte (…) Voy a sacar un proyecto muy lindo, un EP con los muchachos de la costa. Al igual que con Cali Cartel, también los conocí y conectamos bien. De hecho, el 8 de agosto llegará Coco Loco. De Colombia no soy de ningún lado, en mi frente tengo tatuado Colombia, lo que quiero es que vean reflejado al país”, contó.

Pero en ese camino de cosas positivas sin dudas las críticas han estado presentes por lo bueno o malo que se haga. Ella lo entendió y se dio cuenta que a la final todos dirán algo negativo por cualquier cosa, pero esos comentarios solo se quedarán en las redes sociales ya que, en la vida real, nadie, pero nadie, dirá las mismas cosas que se leen en internet y a la final todo “tiran la buena”.

“Estamos en una era digital y eso afecta la salud mental (…) En las redes sociales hay dos personas, el que tira mucho hate y mucho amor, pero en la realidad todos te tiran amor. Me nutro más de los mensajes de los fans que me quieren y a quienes me critican no les estoy llegando.

