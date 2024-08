Junior Zamora, el sabor e historias de las calles de Cali que se convierten en música

Cali se ha convertido en cuna de grandes artistas en los últimos años, en cuanto a urbano se refiere, pues los ritmos del pacífico logran irrumpir de forma correcta toda la escena para crear nuevos y fieles seguidores, como ha sucedido con Junior Zamora, un joven que a través de ritmos afro y letras innovadoras ha impactado toda la escena nacional.

“Si le soy honesto, las primeras conversaciones alrededor de mi proyecto son como, te ves increíbles, cantás increíbles, pero de dónde sos, ¿norteamericano o europeo? Pocas personas me encontraban en Cali. Ese fue una conversación para decir cómo vestimos este proyecto y dijimos si las personas no se sitúan en las canciones, lo que hicimos fue vestir los videos. Hoy por hoy esas letras nos están llevando más a la calle”, expresó el cantante en diálogo con Blu Radio.

Creció en el barrio El Vallado en la capital del Valle del Cauca. Desde pequeño se dio cuenta que lo suyo era la música y se enfocó a pulir todo ese talento que la vida le había otorgado y, que, según él, estaba seguro de que ahí encontraría el éxito y la felicidad que estaba buscando, narrando las historias de sus vidas a través de las canciones que poco a poco le han dado un nombre en el mercado colombiano.

Junior Zamora // Foto: Paola España Comunicaciones

Ahora, salió con su último álbum, del cual aún se desconoce su nombre, en donde buscará que sus seguidores disfruten una película sonora, un regalo de su parte para todos aquellos que disfrutan de su música. Además, que en su presentación en vivo suele jugar con el escenario en un estilo de performance que, ahora, desea plasmar en sus canciones.

“Creo que lo que más me parece increíble de este producto es poder contar historias que había esquivado un poco. Era hablar de eso, mi barrio, de sus personajes, de esos temas de barrio sobre todo porque siendo pelado negro en el oriente, en el Distrito, que vivió en carne propia todo esto me parecía lindo narrarlo en algún momento. Estas cosas no se fuerzan y te sientes más sincero cuando lo logras”, manifestó.

Poco a poco se carrera ha crecido, bajo el apoyo de Sony Music, el caleño logró estar en grandes listas de reproducciones y ser nombrado por Spotify como uno de esos talentos a seguir.

‘Jay’, el alter ego de Junior Zamora

A través de personajes alternos, Zamora encontró la forma de contar lo que tal vez siendo él no podría. Por eso, en 2023, nació ‘Jay’ que es su parte más barrio y más calle, que ahora le ayudó a componer estas historias que traen ese álbum y lo potenció para crear estilos musicales.

“En 2023 estaba lanzando un trabajo de 3 EP que tenían 12 canciones y un poco para entender este disco encontré en un personaje nuevo, en 2022 era ‘Will’ que era un personaje con otras ideas, pero ese año encontré en el año el tener un personaje más de barrio, más visionario, agresivo, anarquista, punk, futurista. Cuando hice esto sentí que él me ayudó en esto al poder narrar más el barrio”, añadió.

‘Tilin Chilin’, su último éxito

‘Tilin Chilin’ de Junior Zamora, J Noa, Hardem y DEUXER es una canción que destaca por su peculiar ritmo urbano con un toque innovador y fresco. “En esta canción quise ir a lugares para sacar mis skills más raperos sin ser rapero, pero sobre todo jugando con el ritmo que el beat ya me ponía”.