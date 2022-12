“Soy tímida, no me da miedo la TV, sino las miradas sobre mí”: Diva Jessurum

Diva Jessurum estuvo en Agenda en Tacones hablando de ‘Sé una diva empoderada’, el libro que escribió y que cuenta la historia de su vida .

“Yo soy extrovertida con la gente que está cerca. Cuando voy por la calle y la gente lo mira a uno no tanto. Hace unos días un señor se me quedó mirando y se me ha enredado el tacón”, señaló Diva.

Asegura que es una persona muy distinta a lo que ven todos en la pantalla.

“Yo duré dos meses escribiendo el libro. No vengo de una familia humilde, vengo de estrato 6. Sin embargo, cuando mi papá nos abandona atravesamos por una difícil situación económica, pero mi madre insistió en que mantuviéramos el mismo nivel de vida”, aclaró Diva.

También habló de la violencia doméstica que sufrió y otros datos duros de su realidad.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio

