Talento por partida triple: Shakira, Diomedes y Beéle imponen el nivel en capítulo 2 de Yo Me Llamo

El segundo episodio de audiciones de Yo Me Llamo, "el templo de la imitación", elevó la temperatura de la competencia con la aparición de tres figuras que capturaron la atención de los jurados y el público.

En una temporada donde se ha advertido que no es suficiente elementos superficiales como pelucas o acentos, los imitadores de Shakira, Diomedes Díaz y Beéle demostraron que la preparación integral es la clave para avanzar hacia la escuela.

Shakira: Una entrega total en la pista

La imitadora de la barranquillera logró uno de los momentos más emocionantes de la noche. Con una presentación cargada de energía, se reportó que “erizó al escenario”.



Diomedes Díaz: La resurrección del "Cacique"

El vallenato tuvo su punto más alto con la aparición del doble de Diomedes Díaz. Los puntos clave de su éxito fueron una “voz casi idéntica”, una “gesticulación impecable” y el despliegue de toda la sabrosura característica del ídolo de la junta en el escenario.

Figuras como Elder Dayán Díaz, hijo del Cacique original, está buscando al doble exacto de su padre.

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Beéle: El flow del Caribe presente

Para cerrar con broche de oro, el imitador de Beéle trajo consigo “puro sabor y flow”.

Su audición estuvo marcada por la “energía del Caribe”, pese a no ser de la región, logrando contagiar al "templo" con el estilo relajado y rítmico que define al artista original.

