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Blu Radio  / Entretenimiento  / Taylor Lautner, actor de 'Crepúsculo', encendió las redes sociales con impactante anuncio

Taylor Lautner, actor de 'Crepúsculo', encendió las redes sociales con impactante anuncio

El actor que interpretó a Jacob Black en 'Crepúsculo' confirmó una noticia que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta, ¿de qué se trata?

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