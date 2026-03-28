Taylor Lautner, actor de 'Crepúsculo', encendió las redes sociales con impactante anuncio

El actor Taylor Lautner, reconocido por su participación en la saga Crepúsculo, confirmó que se convertirá en padre por primera vez. La noticia se dio a conocer el 26 de marzo mediante una publicación en redes sociales junto a su esposa, Taylor Dome.

En las imágenes compartidas, la pareja aparece en un entorno al aire libre mientras sostiene ecografías del bebé. En una de las fotografías, el actor besa el vientre de su esposa, lo que confirmó el embarazo y marcó el anuncio oficial.

El mensaje que acompañó la publicación también llamó la atención. La pareja escribió una frase relacionada con el hecho de que ambos comparten el mismo nombre tras su matrimonio: "Qué mejor que dos Taylor Lautner", lo que generó múltiples reacciones entre seguidores.

Taylor Lautner y esposa Foto: @taylorlautner

Una relación que evolucionó con el tiempo

La historia entre Taylor Lautner y Taylor Dome comenzó en 2018, cuando fueron presentados por familiares cercanos. Desde entonces, la relación se hizo pública y avanzó hasta el compromiso en 2021.



Un año después, la pareja celebró su matrimonio en una ceremonia privada en California. Desde ese momento, Dome adoptó el apellido del actor, lo que llevó a que ambos sean conocidos con el mismo nombre.

El anuncio del embarazo llega luego de varios años de relación y marca una nueva etapa en su vida personal, que ha sido compartida parcialmente a través de redes sociales.

Taylor Lautner y esposa anuncian que van a serán papás Foto: @taylortautner

Hasta ahora, la información disponible proviene únicamente de la publicación realizada por la pareja. No se han dado detalles sobre el tiempo de gestación, el sexo del bebé o una fecha estimada de nacimiento.

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El anuncio se centró en las imágenes y en el mensaje compartido, que rápidamente se difundió en distintos medios y plataformas digitales. La publicación generó múltiples comentarios por parte de seguidores y usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron al anuncio compartido por la pareja.

El hecho de que ambos tengan el mismo nombre también es uno de los elementos más comentados, sumado a la forma en que decidieron comunicar la noticia.