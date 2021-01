“Tenerte de frente me daña la mente”: fotaza de Ana del Castillo en bikini

Una foto de Ana del Castillo en Instagram tiene a más de uno delirando. La cantante de vallenato aparece en la imagen con un bikini azul, mientras disfruta de unos días en el mar en Cartagena, y ha despertado la admiración de sus seguidores.

“Que no es lo mismo llamarte, tenerte de frente me daña la mente”, escribió la artista en la descripción de la foto, que ya tiene más de 100.000 me gustas.

Esta es la imagen viral en la red social Instagram:

Del Castillo tiene casi dos millones de seguidores en Instagram , red social en la que publica constantes fotos de sus presentaciones, pero también de cómo ensaya para sus conciertos y una que otra foto de su vida íntima.