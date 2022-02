The Joker and the Queen: el nuevo sencillo de Ed Sheeran y Taylor Swift

El cantante británico Ed Sheeran, que abrió anoche la gala de los premios de música Brit, lanzó una nueva canción con Taylor Swift.

Se trata de una remezcla de "The Joker and the Queen", que salió en el cuarto álbum de estudio de Sheeran. Su narrativa es una continuación de la historia contada en la canción que grabaron juntos en el 2012. En el video se ven a Ava Ames y Jack Lewis, los mismos niños que protagonizaron el clip oficial de 'Everything has changed'.

Sheeran hizo la revelación de este nuevo proyecto musical a la editorial digital LADbible con motivo de la gala de los premios de música británicos, los Premios Brit 2022. Ahí ganó su séptimo Brit como mejor compositor del año, lo que le empata con Arctic Monkeys, U2 y One Direcion, abrió anoche la ceremonia junto a Bring Me the Horizon.

Para Sheeran, haber trabajado en este nuevo sencillo junto a Taylor Swift, ha sido de las mejores cosas, pues la considera como una de las mejores cantantes.

"No solo es la mejor cantante y compositora del mundo, sino que también es una amiga muy cercana, tengo mucha suerte de tenerla en mi vida", aseguró el cantante.