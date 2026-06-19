'Toy Story 5', la nostalgia e innovación se unen en una nueva aventura liderada por Jessie

Toy Story 5 demuestra que una franquicia con más de tres décadas de historia todavía tiene la capacidad de sorprender. La nueva película de Pixar encuentra su mayor fortaleza en la nostalgia, pero logra combinarla con innovación tanto en su propuesta visual como en su narrativa, creando una experiencia que respeta el legado de la saga mientras apuesta por nuevos caminos.Uno de los cambios más importantes está en su protagonista.

La historia deja atrás el enfoque centrado principalmente en Woody y Buzz, personajes que ya habían cerrado sus grandes ciclos, para darle un mayor protagonismo a Jessie. Esta decisión permite explorar nuevas emociones y conflictos desde una perspectiva diferente, ofreciendo una historia que no se siente como una repetición de las anteriores entregas.

La llegada de nuevos personajes también aporta frescura a la franquicia. Toy Story 5 conserva la esencia de amistad y compañerismo que siempre ha caracterizado a la saga, pero la adapta a nuevas generaciones. La película no busca únicamente revivir recuerdos, sino demostrar que este universo todavía tiene historias por contar.

Jessie de Toy Story // Foto: Disney

Una película para quienes crecieron con Toy Story

Aunque la cinta mantiene un espíritu infantil y funciona para los más pequeños, su público principal probablemente estará compuesto por aquellos mayores de 25 años que crecieron junto a Woody, Buzz y compañía. La nostalgia se convierte en un elemento clave, pues permite que los espectadores adultos conecten con recuerdos de su infancia mientras descubren una nueva aventura.



Además, la participación de figuras como Bad Bunny, interpretando a un personaje relacionado con una pizza con gafas de sol, Bizarrap y la presencia musical de Taylor Swift, amplía el atractivo de la película y puede acercarla a nuevas audiencias.

Más allá de sus referencias y novedades, Toy Story 5 mantiene un mensaje cercano y familiar. La amistad, la adaptación a los cambios y el valor de los vínculos siguen siendo el corazón de la historia. Cada personaje aporta lo necesario para construir una película emotiva y divertida.

La nueva entrega no se siente como una película de Toy Story tradicional al 100 %, sino como una evolución de la franquicia. Es una propuesta que mira al pasado con cariño, pero que también abre la puerta a nuevas historias en el futuro. Una opción ideal para disfrutar en familia y recordar por qué estos personajes siguen siendo parte de la vida de varias generaciones.