Tyan Pa, Cuervo, Avionica y artistas que apuntan a liderar una próxima generación

Música y Colombia se han convertido en un sinónimo gracias a diversos artistas que, año tras año, llevan la bandera por todo el mundo. Por generaciones van saliendo nuevas caras en el camino y al igual que Shakira, Karol G, Feid, Maluma, entre otros, todos comenzaron desde abajo y, ahora, nuevas caras sueñan con llegar al lado de estrellas internacionales.

Mes a mes en el país varios artistas comienzan su camino al estrellato con el anhelo de alcanzar algún día la fama y, como dicen algunos, solo pueden estar a un tema para lograrlo. Por eso, conozca algunas caras nuevas que, poco a poco, trabajan desde su pasión lanzando nueva música.

Nuevos artistas que sí o sí debe conocer

La tendencia va del mano al género urbano, que, sin duda, su éxito mundial emociona a que más artistas quieran hacer parte de este mundo y este 16 de agosto se habla de tres que, desde su talento, han puesto sus propios matices para darle un sentido diferente a esta forma musical.



Tyan Pa

Uno de ellos es Tyan Pa, oriundo de Bolivia, Caldas, un pequeño corregimiento en el interior de Colombia. Un lugar donde el tiempo va más lento, pero los sueños no. Mi infancia fue un constante movimiento: casas, ciudades, caminos, que comenzó su camino desde los 10 años.

Estuvo en clase de guitarra y su primer escenario fue el patio de su tío. Pasó por el coro de Manizales y algunos concursos, en el camino viajó a Estados Unidos y comenzó a forjar su talento musical. Su sencillo más escuchado: ‘M3’ y su proyecto más ambicioso será su álbum de estudio Johan McQueen.

“Soy un migrante colombiano viviendo en Estados Unidos, y este álbum refleja ese cruce de culturas, vivencias y contradicciones”, dice el artista. Johan McQueen nace del intento de encontrar identidad entre dos mundos, y de convertir el caos interno en arte.

Roman The Future

Oriundo de Medellín, este artista escribió un capítulo dorado en su carrera en este 2025 al lograr superar a artistas como Blessd, Beéle, Arcángel, Feid, Karol G, Bad Bunny, entre otros, pues su último sencillo ‘Muéveme To’ se fue de éxito y se colocó como la canción más escuchada de República Dominicana.

"Los artistas siempre soñamos con que nuestra música llegue a muchas personas, pero estar en un Top junto a grandes y compartir los primeros lugares con quienes inspiran mi carrera ha sido un honor que me llena de orgullo y aún me causa nerviosismo", afirmó Roman The Future.

En Colombia, este logro también ha comenzado a registrarse por grandes actores del género, como Dímelo King quién ya destacó el éxito arrollador de Roman The Future en el país del dembow y señaló la importancia de este bomm como un momento clave para la consolidación de la internacionalización del artista colombiano.

Camilo Cuervo

Empezó su camino como periodista y, ahora, emprende su proyecto ‘Cuervo’ en el género urbano. Nació en Bogotá el 12 de agosto de 1997, siempre tuvo una inclinación más arraigada por la música, y a la edad de 14 años inició su coqueteo con la música a través de clases de guitarra, de allí en adelante el canto formó parte de su vida, pero fue hasta los 16 años, que, a raíz de la enfermedad de su abuela, escribió su primera canción: ‘No te la lleves’.

Estrena su propio álbum ‘Te lo dice cuervo’, ligado a estos estilos del urbano moderno. Compuesto de alrededor de 10 canciones, dijo en diálogo con Blu Radio que son carta de presentación oficial de esta faceta a la cual le lleva apostando años, pero que siente que es el momento de darle la seriedad que se merece.

“Enamorado de la música. Llevamos un año haciendo, pero como el sueño de vida hace 3-4 años. Sacamos un álbum de canciones que teníamos guardadas hace un tiempo (…) Siempre me gustó cantar. Mis papás trabajan mucho y vivíamos en un barrio muy humilde, nos compraron una guitarra y nos dejaban en la casa teniendo como el temor de que pasara algo mala en la calle”, dijo.

Estuvo en La Descarga de Caracol Televisión en donde pasó a la fase de los 100 cantantes que logran estar frente a los cuatro jurados. Dos de ellos fueron Santiago Cruz y Gusi, quienes pesen lo conocen a la final le dijeron que no, pero sabe que “es parte del camino” y que mejor que “aprender de los que saben”.

Avionica

El ámbito internacional también es protagonista y este artista boliviano trabajo en el rock en español clásico que, como siempre, conecta con las raíces de toda la región y su voz cautiva a miles de personas. Su más reciente sencillo fue con ‘Vale’, otra artista emergente y colombiana, que también trabaja desde la pasión.

“Escribí lo que necesitaba escuchar en ese momento", comparte Mrochek. “Estaba pasando por un momento muy difícil, y esta canción nació como una especie de terapia. El mundo está atravesando una transición complicada, y espero que pueda transmitir optimismo a quienes lo necesiten.”

Aviónica es el proyecto musical del cantautor boliviano José Mrochek, una propuesta que reinventa el pop-rock con un estilo propio y una proyección internacional. A lo largo de su carrera ha lanzado dos álbumes de estudio, un disco en vivo y dos EPs, consolidando un camino artístico que ha trascendido las fronteras de Bolivia. Su música ha contado con colaboraciones de figuras reconocidas como Andrea Echeverri, Tommy Torres y Francisca Valenzuela, sumando a su sello personal letras cargadas de emoción y melodías que permanecen en la memoria.