Último concierto de Morat será EN VIVO y online; será en famosa plataforma

Llega el fin de 2024 y con él varias cosas terminan una gran etapa, como es el caso de la exitosa gira de estadios de la banda bogotana Morat, la cual culminará en México este diciembre. Este país para ellos es algo especial, pues fue el primero en abrirle la puerta a su música antes de la acogida mundial con la que cuentan.

Ante este momento especial, a través de redes sociales, los fans de esta agrupación recibieron una buena noticia y es que podrán disfrutar de este último concierto EN VIVO y online, gracias a que la banda llegó a un acuerdo con Disney Plus para dar la transmisión de este evento, que, según ellos, será algo especial.

"En una charla íntima, los integrantes de Morat —Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas- como parte de esta antesala del espectáculo, compartirán cómo cada concierto representa una noche de sueños y cómo cada canción se convierte en un sueño único que ha conectado profundamente ya con más de 800.000 fans alrededor del mundo", indicaron desde Disney.

Morat en Bogotá // Foto: TBL Live

Esta gira ha sido un éxito visitando países como Chile, Argentina, España y, por supuesto, Colombia, en donde cada uno tuvo los estadios principales protagonistas con invitados de lujo. Por ejemplo, en Medellín estuvo Juanes y en Santiago salió la también bogotana Ela Taubert, así como otros más.

Este evento se podrá ver EN VIVO el 14 de diciembre, a través de Disney Plus. Los fans de Morat podrán cantar desde sus hogares canciones como 'Besos en Guerra', 'Porfa no te vayas', 'Faltas tú', 'No se va', 'Cómo te atreves', 'Aprender a quererte', entre otras más, que le han dado un lugar a esta agrupación en la industria a nivel mundial.

“Era como el gran lugar para que vinieran los grandes espectáculos. Me acuerdo como la primera vez que vino una banda y era wow, pero creo que hay muchas partes de la industria que han logrado que Colombia sea una palabra obligatoria para los artistas. Algo que siempre quisimos hacer es que el concierto en Bogotá sea la joya de la corona. Muchas veces los artistas pasan y dicen como que, en las grandes ciudades, y los demás nada. Queremos tratar de llevar alto el nombre de nuestra ciudad a donde vayamos”, dijo Simón Vargas en el paso de la banda por Bogotá.