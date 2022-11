¡Va por buen camino! El cambio de semblante de Hassam luego de las quimioterapias

El humorista bogotano Gerly Hassam Gómez Parra, conocido en el mundo artístico como ‘Hassam’, compartió en sus redes sociales una fotografía que alegra a sus seguidores.

El comediante, que encarna a personajes Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, dejó ver su nuevo semblante en el que muestra una mejoría en la lucha que sostiene contra el cáncer.

“Hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y dependiendo del resultado todo puede ponerse a mi favor”, dijo Hassam.

“Durante todo el proceso no quise en catéter interno para no estar pensando en que ando enfermo, me regañaron, pero qué hago, es mi forma de enfrentar esta joda”, dijo el humorista a sus más de dos millones de seguidores.

Así las cosas, todo parece indicar que el comediante va superando esta etapa de su vida y tendrá muchos años para regalarle alegría a los colombianos.

“¡Gracias por todos sus mensajes! Me recargan de energía”, dijo Hassam.

