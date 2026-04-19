Ver EN VIVO a Karol G en Coachella 2026: online y gratis la presentación de la paisa

Tras su excelente presentación el 12 de abril, Karol G repite en el Festival Coachella 2026. La paisa será la encargada de cerra esta edición de este evento con un concierto histórico conectando con todo su público, además de ser la primera mujer latina en lograrlo.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde. Han pasado 27 años de este festival y es la primera vez que una mujer latina está encabezando Coachella así que sólo quiero decir que antes que yo hubo muchos artistas latinos, legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche", fueron sus palabras en Coachella tras una excelente presentación, que elevó la esperanza de los fans de verla nuevamente en concierto.



Ver EN VIVO Karol G en el Festival Coachella 2026

Gracias al propio Festival Coachella, los fans de la ‘Bichota’ podrán disfrutar online de la presentación. A través de su canal de YouTube, está la transmisión EN VIVO del ‘Main Stage’, escenario en donde se presenta la colombiana:

¿A quó hora se presenta Karol G en Coachella 2026?

La 'Bichota' se presentará en el escenario principal de Coachella a partir de las 10:10 de la noche (hora local), que en Colombia sería a las 12:10 de la mañana del lunes, 20 de abril. La tranmisión EN VIVO, online y gratis se podrá ver en el canal de YouTube del Festival.

Horarios por países:



México: 11:10 p. m. (domingo 19 de abril)

11:10 p. m. (domingo 19 de abril) Colombia: 12:10 a. m. (lunes 20 de abril)

12:10 a. m. (lunes 20 de abril) Perú: 12:10 a. m. (lunes 20 de abril)

12:10 a. m. (lunes 20 de abril) Ecuador: 12:10 a. m. (lunes 20 de abril)

12:10 a. m. (lunes 20 de abril) Estados Unidos (Miami, ET): 1:10 a. m. (lunes 20 de abril)

1:10 a. m. (lunes 20 de abril) Chile: 1:10 a. m. (lunes 20 de abril)

1:10 a. m. (lunes 20 de abril) Venezuela : 1:10 a. m. (lunes 20 de abril)

: 1:10 a. m. (lunes 20 de abril) Argentina: 2:10 a. m. (lunes 20 de abril)

2:10 a. m. (lunes 20 de abril) Uruguay: 2:10 a. m. (lunes 20 de abril)

2:10 a. m. (lunes 20 de abril) España: 7:10 a. m. (lunes 20 de abril)