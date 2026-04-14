Esta sería la millonaria cifra que Karol G recibió por Coachella: ¿más que Sabrina?

En el escenario principal del Festival Coachella, Karol G brilló e hizo una presentación histórica en onde llevó los colores de Colombia ante la mirada de miles de personas como la primera mujer latina en ser ‘headliner’ de este reconocido evento, uno de los más importantes de la industria en todo el mundo.

“Estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde. Han pasado 27 años de este festival y es la primera vez que una mujer latina está encabezando Coachella así que sólo quiero decir que antes que yo hubo muchos artistas latinos, legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, expresó en el escenario.

Ella fue 'headliner' de esta edición de Coachella al lado de Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes se presentaron los días anteriores a ella y dejaron presentaciones inolvidables que han dado mucho de qué hablar; sin embargo, este tipo de artistas no son nada económicos y la organización tuvo que pagar una gran millonada para contar con sus presencias en el escenario.

Karol G hizo historia en Coachella AFP

¿Cuánto recibió Karol G por presentarse en Coachella?

Si bien la organización no ha revelado de manera oficial lo que tuvo que pagar por la presencia de la ‘Bichota’ en el escenario principal, un episodio del podcast The Town con Matthew Belloni. Allí, participó el destacado periodista, columnista y director senior de música en directo y giras de Billboard, Dave Brooks, habría mencionado que un artista recibe entre 5 y 10 millones de dólares, según su influencia mundial.



En ese contexto, según expertos y analistas, el aproximado de la paisa habría sido entre 4 y 8 millones de dólares por su presentación en Coachella, que equivale entre 14.000 millones a 36.000 millones de pesos (esto para los dos shows).

Karol G en Coachella // Foto: AFP

¿Karol G cobró más que Sabrina Carpenter?

Mucho se ha especulado en torno a los pagos que recibieron los ‘headliners’ de este Coachella 2026, en especial tras conocerse que Justin Bieber recibió aproximadamente 10 millones de dólares, una cifra superior a la que la ‘Bichota’ y la nueva sensación del pop Sabrina Carpenter recibieron.

Aunque no hay confirmación oficial, se habla de que Carpenter habría recibido entre 5 y 8 millones de dólares netos, es decir, que habría ganador un poco más que la paisa en este festival.

Karol G y Sabrina Carpenter // Foto: AFP