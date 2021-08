Video: Angélica Blandón denuncia insólita discriminación machista en Notaría al registrar a su bebé

Entre lágrimas la actriz colombiana de cine y televisión, Angélica Blandón, relató por medio de las redes sociales que tuvo que vivir una experiencia incómoda cuando iba a registrar a su hija en una notaria. Hay que recordar que la actriz dio a luz por segunda vez el pasado 8 de abril a su hija Candela.

En el video, Angélica explicó que en Colombia antes de la pandemia para registrar a un menor de edad se necesitaba al padre y a la madre. Ahora, luego de la pandemia, solamente puede ir uno de ellos y no los dos juntos.

"Sale una señora y me dice: 'mire mamá, usted no puede registrar a su menor de edad porque si en algún momento usted quiere demandar al padre por alimentos pues el padre no va a poder responder porque él no vino a firmar el registro'", relató la actriz.

Por ahora la actriz está siendo asesorada por abogados para solucionar el tema. Ellos afirmaron que en principio la notaria 18 sí le negó a la menor el derecho fundamental a tener un nombre y que ella podría haber registrado a su bebé como madre soltera.

Con este video la actriz busca evitar esas situaciones machistas, y que se solucione su problema.

