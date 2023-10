Video: así Mara Cifuentes se sometió a cirugía de feminización; estos son los detalles

Mara Cifuentes, reconocida por su participación en 'La agencia: batalla de modelos', donde destacó por su destreza y elegante pasarela, ha continuado su carrera en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos, la modelo ha acaparado titulares debido a su vida personal.

Recientemente, Mara sorprendió a sus seguidores al compartir que se sometió a una cirugía de feminización facial, un procedimiento que anhelaba desde hace mucho tiempo pero que había estado indecisa en llevar a cabo. La modelo, que comenzó su proceso de transición en la adolescencia, tomó la decisión de someterse a una serie de procedimientos médicos y quirúrgicos destinados a modificar sus rasgos faciales con el propósito de lograr una apariencia más acorde con su identidad de género.

La feminización facial es un procedimiento comúnmente buscado por personas transgénero o de género no conforme que desean alinear su apariencia facial con su identidad de género. En el caso de Mara, esta transformación ha sido un largo anhelo, y finalmente decidió dar el paso para sentirse más auténtica consigo misma.

La modelo compartió su experiencia en las redes sociales, donde invitó a sus seguidores a no tener miedo y a ser auténticos. Aunque aún no se han divulgado imágenes del resultado de la cirugía, se sabe que el procedimiento fue reciente y que Mara se encuentra en proceso de recuperación.

"Le quiero enviar un mensaje a las personas que quieren hacer un cambio como este, a las sirenas, a las personas trans que quieran hacer un cambio a la feminidad, que no tengan miedo”, dijo.

Y añadió: "Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente".

Además, el cirujano encargado de la intervención publicó videos que muestran cómo se preparó Mara para la cirugía y partes del procedimiento estético. Estos detalles ofrecen a sus seguidores una visión de su valiente proceso de transformación.

Mara se convirtió en un referente para muchas personas que están pasando por procesos similares y su historia es un recordatorio de que cada individuo merece ser fiel a sí mismo y vivir una vida auténtica.

