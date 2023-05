“Por favor no consuman vicio”: Mara Cifuentes, en desgarrador video, envía mensaje a fans

Mara Cifuentes se dio a conocer por el reality ‘La Agencia: Batalla de Modelos’, formato que se transmitió en el Canal Caracol siendo una de las mejores producciones en su momento. allí fue una de las modelos destacadas en pasarela y profesionalismo y, aunque no ganó, su carrera en el medio despegó.

Pero su vida privada y su sexualidad siempre han sido tema de conversación en redes sociales y diferentes plataformas en las que la también influencer aparece.

Este fin de semana, Cifuentes alarmó a sus seguidores tras un ‘En Vivo’ que llevó a cabo en sus redes sociales.

La modelo, en una evidente crisis, lloró al contarles a sus fans que estaba sola en un hotel y señaló que todo el odio que le envían le esta causando mucho daño. Además pidió ayuda para ser trasladada a un centro asistencial.

La joven mencionó que tenía pensado viajar a visitar a su mamá para celebrar el 'Día de la Madres', pero no pudo hacerlo, pues las autoridades aeroportuarias se lo impidieron por su estado de alteración.

“Ayer no me dejaron viajar, en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo”, dijo.

Además, la modelo se sinceró con los internautas y les contó que se sentía sola y no merece el trato que algunas personas le dan.

"No soy un mala persona, he cometido errores, pero no me merezco que me traten tal mal. No me merezco esto. Es demasiado. He tenido miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas muy fuertes", señaló al referirse a comentarios despectivos de los que es víctima.

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar y varios usuarios en redes se pronunciaron enviándole mensajes de apoyo y solidaridad.

“Leyendo los comentarios…se habla de apoyo y empatía y la mayoría están es haciendo en lo que somos expertos, en señalar y juzgar. Si hay ansiedad y depresión hay que apoyar, escuchar, entender y ser empáticos. De esto no se sale de la noche a la mañana. Y si a ustedes les cansa, imagínense como se ha de sentir quien lo vive”, “Que pesar del ser humano en lo que se convierte por conseguir seguidores o audiencia 😢 remal con estos "INFLUENCERS" y “Nadie sabe el dolor ,y el sufrimiento que puede cargar una persona por dentro, más empatía por favor si no tienen nada positivo que decir lo mejor es callar por que somos seres imperfectos”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron el en video publicado por la cuenta de Instagram del programa de noticias de farándula ‘Lo sé Todo’.

Mara Cifuentes le agradeció a fans. Foto: Instagram @maracifuentes1.

Horas después, en la misma red social, la 'influencer' apareció de nuevo y agradeció a todos por el apoyo que le expresaron. "Estoy bien, perdón. Hoy cuando me levanté me sentía muy mal, tenía miedo y estaba confundida", publicó.

