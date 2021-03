Video: el tremendo regalo que le dio ‘Epa Colombia’ a su novia Diana Celis

‘Epa Colombia’ sorprendió a sus seguidores al mostrar el tremendo regalo que le dio a su novia, la futbolista Diana Celis, como un acto de amor y agradecimiento por apoyarla en cada momento, según conto la empresaria.

“Yo te tengo un regalo porque tú has estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida”, dijo ‘Epa’.

Acto seguido, la creadora de contenido le vendó los ojos a su pareja y la llevó camino a descubrir el obsequio con gran expectativa.

“Has sido muy buena esposa, tú me has visto llorar, caerme, levantarme (…) Te mereces todo lo lindo que está pasando en la vida”, expresó mientras llevaba a su novia de las manos.

Luego, tapado con una tela negra y rodeada de bombas rojas y, blancas, Celis descubrió que su regalo era una moto, con lo que se le vio muy emocionada.

Por otro lado, en las últimas horas ‘Epa Colombia’ contó a sus seguidores que nuevamente han cerrado una de sus peluquerías, por lo que indignada hizo un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que le ayude ante esta situación.