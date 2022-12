Video: Thalia y Natti Natasha cantaron en pleno corte de luz durante concierto

El pasado sábado, Thalía junto a la cantante de música urbana Natti Natasha presentaron su éxito ‘No me acuerdo’ en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, un video publicado por las artistas durante el evento dejó al descubierto las fallas técnicas que presentaron en medio del concierto.

Las artistas estaban cantando en medio del concierto cuando el sonido de la música de fondo se apagó, como profesionales, Thalía y Natti Natasha continuaron con el show cantando a capella la canción, en el video se ve cómo las cantantes siguieron con toda la energía en el escenario haciendo que los asistentes las acompañen en la interpretación mientras se solucionaba el problema técnico.



“Así es que se canta, con el corazón, nos falló el sonido, pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el himno de las mujeres y, si no me acuerdo, no pasó”, fue el mensaje que escribió Natti Natasha para sus seguidores en Instagram.



La canción ‘No me acuerdo’ fue lanzada por la cantante mexicana el pasado mes de junio. Luego de 5 meses, el éxito ya cuenta con cerca de 600 millones de reproducciones en YouTube.