"Volvemos con el mejor disco de nuestra carrera": Chino y Nacho presentan Radio Venezuela

Por lo menos en Colombia, el reguetón tuvo un momento en donde sus ritmos iban más allá del perreo o el beat pesado que se volvió famoso en todo el mundo, pues las olas del Caribe se mezclaron y diversos artistas crearon canciones que se inmortalizaron por no solo hacer parte del género, sino darle una identidad cultural a la región.

Eso sucedió con la música de Chino y Nacho, en donde sus canciones eran escuchadas por diversos públicos, incluso, de quienes aún veían el reguetón como algo indebido. Pero desde 2016 este dúo se desvaneció y comenzaron a hacer sus caminos separados hasta que, este 2026, decidieron volver tocando sus raíces en ‘Radio Venezuela’, un álbum en donde reunieron a los exponentes de su país como Danny Ocean, Elena Rose, Lasso, Rawayana, entre otros.

El regreso de Chino y Nacho a la escena musical no solo marca un reencuentro artístico esperado por sus seguidores, sino también una evolución conceptual que redefine su propuesta. Con su más reciente producción, Radio Venezuela, el dúo venezolano apuesta por un álbum cargado de identidad, propósito y conexión latinoamericana, alejándose de la simple fórmula del entretenimiento para construir un mensaje que dialoga con la diáspora y la memoria colectiva.

Chino y Nacho // Foto: suministrada

Desde su concepción, el proyecto dejó claro que no sería un disco convencional. Según explicó Nacho durante una entrevista, el punto de inflexión llegó cuando entendieron que tenían algo más profundo que comunicar: “Ya nosotros teníamos algo más que decir, tenemos algo más que decir, algo más que contar desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia” . Esta reflexión marcó el rumbo de una producción que busca representar no solo a Venezuela, sino a toda una generación de artistas y oyentes.



“Definitivamente hubo un tiempo donde hacíamos canciones que iban directamente al baile, directamente incluso a la sensualidad, ¿no? A la situación de pareja. Pero ya nosotros teníamos algo más que decir, tenemos algo más que decir, algo más que contar desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, ¿no? Y en el momento en que nos dimos cuenta de que teníamos que agregar un granito de arena En esa percepción que puede tener la gente de nosotros como, como, como país, como comunidad, pues dijimos tenemos que sacar lo mejor de nosotros como profesionales, como, como individuos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de nuestro arte”, expresaron en diálogo con Blu Radio.

Con Radio Venezuela, Chino y Nacho no solo celebran su regreso, sino que lo hacen con una propuesta ambiciosa que apunta a audiencias globales. El disco ya está disponible en plataformas digitales y promete también conquistar nuevamente las ondas radiales.

El propio Nacho lo resume con contundencia: “Volvemos a la escena con el mejor disco que hemos hecho en nuestra carrera… lo hicimos para todos, desde nuestra más pura esencia, para el mundo” .