Ya les he contado, no inventen más: Paola Jara habló sobre las cirugías que se ha realizado

La cante de música popular Paola Jara le volvió a aclarar a sus seguidores cuáles son las cirugías estéticas que se ha realizado, pues aparentemente, la artista está cansada de que inventen chismes sobre los retoques que se ha realizado.

A través de la modalidad de preguntas y respuestas de Instagram, Paola Jara aprovechó para hablar con sus seguidores y responder algunas inquietudes, incluso, les cantó algunas de sus canciones más reconocidas.

Una de las cosas que más le preguntan a la cantante es sobre las cirugías estéticas que se ha realizado, trucos de belleza y los cuidados que tiene para mantenerse hermosa.

“¿Pao, tu cola son implantes?”, le preguntó uno de sus seguidores a través de la red social y la cantante le respondió contundentemente.

"Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho, yo no tengo implantes en la cola, ya les he contado que cirugías tengo: tengo los senos, tengo lipo y tengo la nariz. No inventen más, que no tengo más”, contestó la antioqueña.

A continuación mire la contundente respuesta de Paola Jara: