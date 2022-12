“¡Ya se mueve! ”: Dulce María mostró por primera vez su pancita de embarazada

La cantante mexicana Dulce María compartió a través de sus redes sociales las primeras imágenes en las que muestra su pancita de embarazada desde que anunció la llegada de su primer hijo el pasado 8 de junio.

Con un par de fotografías la ex RBD publicó un emotivo y sentido mensaje sobre cómo ha sido su experiencia como madre y la moción que siente tras la pronta llegada de su primer hijo.

En las imágenes Dulce María mostró por primera vez su pequeño vientre y le contó a sus seguidores cómo se ha desarrollado su embarazo.

“Est@ guerrit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue...no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir , que está prohibido rendirse , que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar . Ya se mueve! ”, escribió la cantante en el mensaje que acompañó las imágenes.

En la publicación, Dulce María también compartió con sus seguidores que ya siente los primeros movimientos de su primogénito.

La reflexión y las fotos de la mexicana logró conmover a sus seguidores en Instagram, quienes aprovecharon para enviarle mensajes de felicitaciones y apoyo en esta hermosa etapa de su vida.

