Yandel y su nuevo álbum lideran los estrenos musicales de la semana en Colombia

Llandel Veguilla Malavé, conocido como Yandel, regresa en el tiempo para exponer el reguetón clásico en un nuevo álbum cargado de colaboraciones de peso como Feid, Blessd, J Balvin o Tego Calderón, entre otros; a través de 19 canciones, ‘Elyte’ invita a vivir el urbano desde una nueva postura.

"Me siento muy afortunado de que mi música haya evolucionado conmigo, pero sin perder su esencia. Es increíble ver cómo sigue conectando con la gente en cada etapa de mi carrera", comparte Yandel con Billboard.

Sin duda esta es una apuesta grande en esta etapa suya como solista, de una serie de canciones que no solo apuntan al éxito, sino traen de regreso el urbano de los 2000.

‘Fan de su relación’, la dedicatoria de Ryan Castro y Maisak

La famosa frase 'Fan de su relación' cobró nueva vida gracias a Ryan Castro y Maisak. En su nueva canción, ambos artistas le dan un giro inesperado a la expresión, aplicándola a un amor imposible que finalmente encuentra su lugar. Con una fusión única de reggaetón y vallenato urbano, la canción reflexiona sobre las relaciones modernas y los anhelos que van más allá de los lujos materiales.

Más estrenos musicales en Colombia

‘Soltera’ de Shakira: la barranquillera agota toda su boletería en Colombia y para celebrar estrena el video oficial de este sencillo, que, hasta ahora, ha sido un éxito rotundo en todas las plataformas digitales.

‘La Corazonada’ de Christian Nodal: el artista mexicano estrena el video de este sencillo, el cual narra el dolor de un adiós por parte de ese amor bonito que mantiene recuerdos lindos: “Esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón porque nació de las experiencias que me deja amar bonito”.

‘Supercharged’ de The Offspring: “Queríamos que este disco tuviera energía pura desde el principio hasta el final”, dijo Dexter Holland, pues es una entrega para vivir el rock de una forma diferente con 10 canciones con una idea diferente cada una.

‘Efímero’ de Penyair y Esteban Rojas: un trap que narra que la fama no lo es todo en la vida si no están las personas correctas al lado. Si bien el éxito es gratificante, no solo son números los que dan la verdadera felicidad.

‘Mi Novio tiene Novia’ de Valka y W Sound: un tema atrevido que debuta como un éxito mundial. Bajo la creación de Westcol y Ovy On The Drums, Valka se arriesga para hablar de otro tipo de relación, algo más abierta y picante.

‘Cariñito’ de Andrés Cepeda y Ángeles Azules: una versión moderna de la mítica canción del maestro Rodolfo Aicardi, perfecta para diciembre, pero ahora bajo la voz del bogotano y esta banda que le dan un aire diferente al tema.

‘Bolerito’ de Mike Bahía y Daniel Me Estás Matando: si antes era una canción romántica, ahora, con esta unión se convirtió en una verdadera corta venas. Una narrativa del adiós de un amor que quedará marcado para siempre, contando por voces lleno de amor a través, como su nombre lo dice, de un bolero.

‘No se azaren’ de Juan Duque: el paisa lanza este tema dedicado a un amor que se fue y les pide a las personas que no se sorprendan si lo ven mal, pues es apenas normal con el vacío que le dejaron.

‘Next’ de Xavi: el mexicano lanza otro corrido lleno de sentimiento para darle adiós a una mujer, pero recordando que hay más opciones que una persona que no supo valorar todo lo que hizo en la relación.

‘OMG- Remix’ de Candelita, Pitbull y Silvestre Dangond: una canción llena de sabor con la mezcla de varias voces para hablarle del disfrute de la vida, de seguir adelante pese a los malos momentos y agradecer todo lo que pase.

‘El Santo’ de Diego Daza: el sabor del vallenato reflejado en una sola canción, que carga de un hombre sincero a una mujer que desconfía de su forma de vivir la vida. La canción transmite el mensaje de autenticidad en el amor, donde el protagonista expresa que no debe ser juzgado.

‘Cómo quieres que te quiera’ de Rosario y Sebastián Yatra: una canción romántica apta para dedicarle a esa persona especial. Su letra, con un ritmo lleno de sabor, narra un adiós lleno de dolor, pero con sentimientos encontrado de un tal vez todo hubiese sido diferente.

‘Bendecida $ afortunada’ de Kei Linch: la colombiana se prepara para su primer álbum en vivo, por lo que llega con este primer adelanto de una de sus canciones más icónicas, de un tema que le agradece a la vida por el éxito y las ganas de seguir luchando.

‘Eres’ de The Mills y Santu: al igual que las demás canciones de este lado del disco, 'Eres' confirma la evolución sonora de la banda. La mezcla de batería rock, guitarra acústica, sonidos sintéticos y el flow de Santu, producida por Bako, Juanda Morales y Tiago Convers, es un claro ejemplo de este cambio.

‘Anna el show’ de Camí: este nuevo trabajo discográfico devuelve al emblemático Teatro Municipal de Santiago, donde ella dejó una huella imborrable al ser la primera artista solista juvenil en pisar su escenario.

‘International Vibes’ de Meaku: una fusión explosiva de ritmos africanos, urbanos, electrónicos, pop y R&B define este álbum. Gracias a la visión de Sndy y la colaboración de músicos de todo el mundo.

‘Delito’ de Vallejo 777: esta canción regional transmite la pasión de dos amantes que hacen todo para verse y disfrutar de su relación, que siente que el momento es decirle al mundo que comenten un error juntos.

‘La Pregunta’ de Las Villa: las hermanas Laura y Lucía Villa presentan su nuevo sencillo para hablar de las dudas que quedan del adiós, si aún quedan esos sentimientos por qué no hacer la pregunta de si intentarlo de nuevo.

‘Zanzibar’ de Aviónica: Avionica reafirma su estilo con 'Zanzibar', un tema que combina la fuerza de las guitarras con la melodía pop y la voz inconfundible de José, creando una fórmula que ya es un sello de la banda. "A veces necesitamos tomarnos un tiempo libre de nuestra rutina diaria e ir a algún lugar lejano donde podamos relajarnos”, expresaron.

‘Love Trip’ de Tuto: el artista colombiano, que trabaja bajo el sello de Maluma, presenta este EP inspirado en momentos únicos de su vida, plasmando la calidez, la intensidad y la melancolía del amor. Son canciones que envuelven varios géneros para darle un sonido fresco al urbano moderno.

‘Santería’ de Enzo: esta fusión de afrobeat y sonidos frescos nos invita a mover el cuerpo mientras reflexiona sobre el final de una relación. Además, su presentación como telonero de Myke Towers en el Movistar Arena marca un hito importante en su carrera.

‘Warapo’ de Jordan Portilla: una canción regional cargada de sentimiento para hablar del disfrute de la vida y del adiós del amor, porque no aporta mucho si en realidad hay más por disfrutar. “He estado en un proceso de autodescubrimiento musical y personal, y finalmente he dado con un estilo que me define, que me permite ser yo mismo en cada acorde”, dijo.

‘No Debí’ de Jandino: el cantante ecuatoriano llega con este sencillo luego de su éxito con Alkilados. Ahora, habla de un amor en donde se arrepiente de haber dado todo de sí mismo para una persona que no valoró nada y solo utilizó un hilo de mentiras.

‘Antes De’ Alejo: reafirma su posición en la música latina, evolucionando su sonido característico. Este EP es una muestra de su crecimiento como artista, fusionando géneros y creando un proyecto lleno de energía.

‘Cornerstone’ de Nico Moreno: este álbum es el resultado de una búsqueda constante de identidad musical, donde el joven pianista colombiano explora los límites del jazz y crea un sonido personal y distintivo. A través de cada nota, busca la evolución de Moreno como artista, su crecimiento como compositor y su deseo de conectar con un público cada vez más amplio.

‘Vallenatiando Pa’ de Giova Toro: el barranquillero llega con este álbum que mezcla el vallenato con el urbano con ocho canciones, que no solo invitan a cantar, sino a perrear con el desamor de las letras del Caribe colombiano.

‘Mujeriego y borracho’ de El Gato Negro y el Charrito Negro: esta canción une dos voces especiales del popular colombiano, para hablar del disfrute de la vida y la “positivo” detrás de estar lejos de las relaciones serias para vivir del momento.

‘Contigo’ de El Chico Jaramillo y Olga Valkiria: es una suave melodía que acaricia el alma, con la pasión y el romanticismo que solo pueden transmitir. Sus voces se entrelazan como en un vals, creando una atmósfera íntima y acogedora.

‘Ilusionista’ de Pau Mor: la colombiana presenta una canción que mezcla el Disco y el merengue para hablar de historia reales que se confunden con lo irreal, y todo aquello que resulta en un amor idealizado o en una ilusión distorsionada.

‘La Puerta’ de Sara Amarillo: una colaboración entre Sara, Simón Gallego y un equipo de productores de primer nivel ha dado vida a "Contigo", un bolero que enamora por su sensualidad y romanticismo.

‘No guardo rencor’ de Alejo Velandia: una historia de una persona que habla del dolor que dejan ciertas personas en la vida, pero lo importante de reparar esos años para soltar y dejar ir para avanzar, además de poder tener mejor paz.