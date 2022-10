Yo quiero mucho Colombia, hasta me he autonombrado ‘mexicolombiana’: Ana Gabriel

La intérprete de ‘Simplemente Amigos’ habló en entrevista con Mañanas Blu sobre sus presentaciones en varias capitales de Colombia y cómo se ha sentido en esta visita.

“Yo le tengo mucho cariño a Colombia, me he autonombrado ‘mexicolombiana’, creo que me viene bien, porque este país fue el primero en abrir las puertas, a nivel internacional, a mi carrera”, dijo.

Aunque su éxito musical es enorme y cada canción cuenta con un aire distinto, la artista no tiene preferencia con algún tema.

“Todas son mis favoritas, porque el estado anímico en el que esté y el momento en que subo al escenario mi sentir está vulnerable y va a depender mucho la canción que yo escoja en el momento que sienta mi alma”, manifestó.

Ana Gabriel indicó que no varía mucho en la presentación de sus shows, porque desde el 2013 no saca un disco, pero sí trata de hacer modificaciones en los arreglos de los discos.

Finalmente, la mexicana se refirió a Juan Gabriel, a quien dice siempre menciona en sus conciertos.“Yo siempre le hago homenajes a él, incluso cuando estaba en vida. Siempre que canto ‘Luna’, también interpreto ‘Hasta que te conocí’ (…) Yo sigo cantándole a él como si estuviera vivo”, concluyó.

El próximo sábado 11 de marzo Ana Gabriel estará en Cali y el 25 de este mismo mes se presentará en Bogotá.