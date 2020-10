Hasta con psiquiatra: 'Epa Colombia' se confiesa y revela cómo dejó las drogas

'Epa Colombia' decidió responder a algunas peguntar que le hicieron sus seguidores a través de sus redes sociales. Dijo que no se ha mudado a su nueva casa porqué aún siguen arreglándola.

“Muchas personas juzgan y me dicen que por qué no me voy del barrio, que porque ya tengo dinero, pero yo extraño a mis amigos, así sean viciosos y borrachos”, comentó entre risas.

Añadió que se considera una mujer humilde y que mudarse no la hará cambiar.

Voy a cambiar muy pronto de vivienda, pero tener dinero no me hace más ni menos y tampoco irme a otro lado (…) Yo soy muy humilde y sencilla, no tengo que presumir una vida falsa en internet agregó.

Por otro lado, respondió sobre sus problemas con las drogas y cómo logró superar esa etapa.

“Me ayudó mucho el psicólogo y el psiquiatra, me ayudaron con la ansiedad, por eso me como las uñas, pero salí de las drogas, gracias a Dios”.

