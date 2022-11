“Yo soy tu amigo fiel”: repase los entrañables personajes de la saga Toy Story

En Toy Story 4 los juguetes vuelven a la pantalla grande para vivir una nueva aventura. Woody, Buzz y toda la pandilla se encuentran lejos de casa, descubriendo nuevos (y viejos) amigos en un revelador viaje por carretera que los llevará a lugares inesperados.

Los fans de todo el mundo creyeron que esta historia había terminado cuando Andy llevó a su amado vaquero Woody y a la pandilla (Buzz, Jessie, Slinky, Rex y el resto) a vivir con Bonnie, una pequeña amiga de la familia quien, al igual que Andy, posee una gran imaginación. Esta historia marcó varias generaciones, pero ¿qué tenían de especial los personajes que conmovieron a tantas personas?

Para Andrew Stanton, quien contribuyó y escribió todas las historias de la franquicia, fue la magia. “Creo que había algo de vudú en ese deseo colectivo —seamos o no conscientes— de que nuestros juguetes estén vivos”, señala. “Creo que la otra razón por la que la gente se sintió atraída por estos personajes fue que, en lugar de encontrar cachorritos ingenuos de ojos grandes, creamos juguetes con una sofisticación ligeramente adulta. Hicimos que también fueran atractivos para los padres”.

Este año, la emisora BLU Radio de Caracol Televisión es aliado oficial y exclusivo de la esperada película de Disney y Pixar para su premier en Colombia, que el público podrá disfrutar desde el próximo 20 de junio. Previo al estreno, repase en detalle a cada uno de los entrañables personajes de Toy Story:

El Comisario WOODY (voz en inglés de Tom Hanks) es el mismo vaquero con el que Andy se encariñó años atrás. Ahora ha encontrado un nuevo hogar con Bonnie y sus juguetes, y hará lo que sea para asegurarse de que ella esté feliz y de que todos estén cuidados. Pero un reencuentro inesperado con su querida amiga Bo Peep le muestra a Woody que el mundo es mucho más grande de lo que jamás imaginó.

BO PEEP (voz en inglés de Annie Potts) es una vieja amiga de Woody, Buzz y la pandilla de juguetes, que siempre compartió una conexión especial con Woody mientras vivía con sus ovejas en la base de una lámpara en la casa de Andy. Tras haber estado separados durante años, el exterior de Bo se encuentra un poco astillado y maltrecho, pero su espíritu permanece intacto. Se ha convertido en una libre e independiente aventurera cuya fuerza y sarcasmo se contradicen con su delicado exterior de porcelana. Cuando insólitas circunstancias la llevan a reencontrarse con Woody, Bo se da cuenta de cuánto lo ha extrañado y no puede esperar a mostrarle lo que ha estado haciendo todo este tiempo.

¡FORKY (voz en inglés de Tony Hale) no es un juguete! Al menos eso es lo que él piensa. Al ser un tenedor-cuchara convertido en juguete, Forky está bastante seguro de que él no pertenece a la habitación de Bonnie. Desafortunadamente, cada vez que intenta escapar, alguien acaba metiéndolo en una aventura de la que preferiría no participar.

GABBY GABBY (voz en inglés de Christina Hendricks) es una adorable muñeca de la década de 1950 que tiene la capacidad de hablar. Desafortunadamente para ella, un defecto de fábrica en su caja de voz hace que suene “todo menos adorable”. Por eso, ha pasado más de 60 años olvidada en el fondo de una tienda de antigüedades; sus únicos compañeros son una banda de muñecos de ventrílocuo sin voz. Gabby Gabby sabe que alguien la amaría si tan solo pudiera hallar una caja de voz que funcione para poder reparar la suya.

BUZZ LIGHTYEAR (voz en inglés de Tim Allen) es leal no solo a su dueño, sino también a los amigos que ha hecho a lo largo del camino, en especial su antiguo rival, Woody, que ahora es como un hermano para el experto guardián espacial. Buzz haría lo que fuera para ayudar a su amigo, pero cuando sus intentos lo hacen quedar atrapado en un juego de feria que lo exhibe como premio, debe recurrir a su voz interior para que lo guíe.

DUCKY y BUNNY (voces en inglés de Keegan-Michael Key y Jordan Peele) son dos premios de feria que desean que alguien finalmente se los gane. Pero cuando sus planes se ven rudamente interrumpidos, acaban envueltos en una inesperada aventura con un grupo de juguetes que no tienen idea de cómo se siente estar pegado a una pared de trofeos.

GIGGLE MCDIMPLES (voz en inglés de Ally Maki) es una muñeca de plástico en miniatura de la línea de juguetes Giggle McDimples de la década de 1980. Como juguete, la Oficial Giggle McDimples es la jefa de la patrulla animal de Miniópolis, encargada de supervisar las operaciones de búsqueda y rescate. Pero afuera en el mundo, Giggle es la mejor amiga de Bo Peep y es lo suficientemente pequeña como para posarse en el hombro de Bo, y ser su confidente, sostén y consejera.

DUKE CABOOM (voz en inglés de Keanu Reeves) es un juguete de los años 70 basado en el gran doble de riesgo canadiense. Montado sobre Caboom, su poderosa moto de acrobacias, Duke siempre está listo para presumir sus poses de acróbata con seguridad y arrogancia. Sin embargo, Woody aprende rápidamente que Duke tiene un talón de Aquiles: nunca logró hacer las extraordinarias acrobacias que publicita su propio comercial de juguetes. Durante años, Duke ha estado inmóvil en una tienda de antigüedades, reviviendo constantemente los fracasos de su trágico pasado.

BENSON es un muñeco ventrílocuo clásico, y la mano derecha de Gabby Gabby. Lidera un pequeño grupo de muñecos de ventrílocuo que son los secuaces de Gabby. Sin una persona que les de voz, estos juguetes patrullan la tienda de antigüedades en un amenazador silencio, que es intrínsecamente perturbador.

COMBAT CARL (voz en inglés de Carl Weathers) se une a COMBAT CARL y COMBAT CARL en TOY STORY 4. El trío es parte de un grupo de juguetes perdidos que, al igual que Bo Peep, buscan oportunidades para que alguien juegue con ellos en los sitios donde los niños suelen juntarse: plazas, parques y las ocasionales fiestas de cumpleaños al aire libre. Los Carls saben por experiencia propia que las fiestas con piñatas son especialmente divertidas.