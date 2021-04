Yo tengo los pantallazos donde usted le está coqueteando a mi amiga: Yina Calderón a 'La Liendra'

Una nueva polémica está protagonizando Yina Calderón tras enviarle un fuerte mensaje a 'La Liendra ' a través de las historias de su cuenta de Instagram; las imágenes que se volvieron rápidamente virales.

La empresaria e influenciadora empezó a realizar una dinámica en sus redes sociales en la que sus seguidores proponían el nombre de un famoso y ella decía su opinión sobre esa persona.

En una de esas le preguntaron por 'La Liendra' y ella dijo que le generaba "como fastidio" después de que el influenciador se burlara de ella en un video. Además dijo que no le tenía confianza. “Le coquetea a una amiga mía diciéndole cosas calientes, subidas de tono”.

Después de que Yina compartiera este video, 'La Liendra' compartió una imagen las historias de su cuenta de Instagram, en la que no mencionó nombres ni etiquetó a nadie, pero sus seguidores etiquetaron a Yina y minutos después él borro la imagen.

Sin embargo, Yina se tomó personal el mensaje que 'La Liendra' publicó y le respondió a través de las historias de su Instagram.

Así como él hace lo que quiera en su Instagram, en el mío yo hago lo que yo quiera […]. Cada quien hace con su vida lo que quiera. Yo no me estoy metiendo con él, él fue el que se metió conmigo hace unos días cuando de una manera despectiva hablo de mí, de Epa Colombia y de Luna Gil Dijo

Además Calderón aseguró que tiene pantallazos donde él le coquetea a una de sus amigas, por lo que le aconsejó que mejor se quede "calladito".

“Yo tengo los pantallazos donde usted, señor Mauricio, le está coqueteando a mi amiga. Entonces, como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito y no se acerque al fuego. Mi intención no es dañarle el noviazgo, para nada, pero mejor, vea, bebé, calladito. Dejemos el tema hasta ahí, no se pronuncie más. Borró la historia porque tiene rabo de paja”, dijo Yina.