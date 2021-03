Contundente: así fue la respuesta de Yeison Jiménez después de que Yina Calderón le dijera “creído”

Debido a lo expresado recientemente por Yina Calderón a cerca del cantante colombiano Yeison Jiménez, este decidió responder únicamente a uno de los tantos comentarios que le hicieron luego del suceso.

“Solo voy a responder a este mensaje y a nadie más, porque si quiere que quede algo claro”, escribió en un comentario de una de sus seguidoras.

“Me decepcionó, claro que con lo que le hizo anoche al enano de Yina(..) acá en Caldas nos caracterizamos por eso la humildad, que mal que no nos representa”, escribió la seguidora al cantante.

Yeison Jiménez explicó que el muchacho le dijo que bajara a cantarle a Yina, pero él no podía, el muchacho en seguida le dijo que tenía que hacerlo porque era ella, pero Yeison se mantuvo en su respuesta.

“Luego, ella subió y me dijo que lo había tratado mal, delante de ella le pregunte tres veces si en algún momento lo traté mal y él mismo respondió que no (…) el borracho no era yo y no es mi obligación tener que cantarle a alguien”, agregó.

Su respuesta, como era de esperarse, desencadenó diversos comentarios entre los internautas. “Esa Yina es una payasa pretende que todo mundo se le rinda”, “A Yina no le creo ni media”, “Esa vieja es una borracha y cree que todos tiene que hacer lo que ella diga”.

Sin embargo, otros comentarios están en contra de la respuesta del cantante: “Él es prepotente una vez acá en Medellín pasó lo mismo. Es súper creído”, “Sea lo que sea... no puede negar que es bastante presumido porque le sale por los poros. Igual me gusta mucho como canta.”, “Hasta en la respuesta se le nota la prepotencia, que mal”, escriben otros usuarios en las redes.