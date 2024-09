Zoe Gotusso sobre el Festival Cordillera: "Estoy feliz de estar acá; me gusta Colombia"

Oriunda de Córdoba, Argentina, Zoe Gotusso llega a Colombia para presentase en el Festival Cordillera 2024. No es la primera vez que visita el país ni espera que sea la última, pues, en diálogo con Blu Radio, confesó que adora el país: el clima, su gente, su comida y el café hacen que sea un lugar confortable para ella.

"Me siento muy augusto. Es mi tercera vez, la primera vine por deseo y la segunda también, esta también, pero en esta me han invitado. Es mi primer festival. Veo muchos argentinos en el festival, no veo muchas mujeres, pero me gusta ser parte de ellas. Siento que es un vinculo que estamos empezando a largo plazo, estoy contenta y celebro cada vez que vengo. Me gusta el mate, pero también me gusta el café", expresó la argentina.

Zoe Gotusso se presentará este sábado, 14 de septiembre, en el escenario 'Cotopaxi' de la Cordillera a las 3:00 de la tarde. Allí, seguramente mostrará lo mejor de su repertorio con canciones como 'Carta Para No Llorar', 'Un Bossa+', 'Ganas', 'Amor Loco', 'Me Cansé' y muchas más: "Siento que Colombia y Argentina somos países con músicos muy talentosos. Me emociona que sucedan estos festivales (...) Ustedes tienen músicas hace mucho y muy talentosos también".

"Todo el tiempo trato de desarmar eso (...) Leo mucho, sobre psicología, no es que mi música trata de eso, pero intento estar tranquila conmigo misma. Un artista como Jorge Drexler me transmite eso, espero que mi música sea eso, que mande todo eso. Hay que detenerse y escucharla, es más calma, uno cuando chico uno quiere joder y tener ruido", añadió.

Publicidad

Asimismo, dijo que su música es algo como una balada romántica con toque de pop, una mujer tranquila que transmite eso en su música. Confesó sentirse nerviosa antes de su presentación, pero aseguró que será una experiencia gratificante para su carrera profesional, pero espera que los que lleguen al escenario lo hagan por convicción y por sí mismo se enamoren de su música.

Escuche la entrevista completa aquí: