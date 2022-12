Ben Affleck y Jennifer Garner se divorcian tras 10 años de matrimonio

Los actores Ben Affleck y Jennifer Garner han decidido divorciarse tras diez años de matrimonio, según anunciaron en un comunicado conjunto remitido este martes a la revista especializada People.

"Tras considerarlo mucho y con cuidado, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", indicó la pareja.

"Seguimos adelante con amor y amistad el uno para el otro y un compromiso de criar entre los dos a nuestros hijos, cuya privacidad pedimos que se respete en este momento difícil", añadieron los actores.

"Este será nuestro único comentario acerca de este asunto privado y familiar. Gracias por entenderlo", concluyó el comunicado.

Affleck, de 42 años, y Garner, de 43, son padres de tres hijos: Violet, de 9 años; Seraphina, de 6, y Samuel, de 3.

La pareja se conoció en el rodaje de "Pearl Harbor" (2001) y volvió a coincidir en "Daredevil" (2003).

Comenzaron a salir juntos a mediados de 2004 y se comprometieron en abril de 2005.

En junio de ese año, se casaron en una ceremonia íntima celebraba en las Islas Turcas y Caicos.

Affleck mantuvo relaciones anteriormente con Gwyneth Paltrow y Jennifer López.

Tras destacar en la televisión con la serie "Alias" y aparecer en cintas como "13 Going on 30" (2004) o "Juno" (2007), la actriz disminuyó su ritmo de trabajo para dedicarse a su familia.

"Ya no hago cualquier cosa. Sólo proyectos que no puedo dejar pasar", manifestó la actriz en 2012 a Efe.

"Con cada bebé que llega me vuelvo más quisquillosa. Ben y yo no podemos rodar a la vez, no somos así. Puede ser muy estresante porque sentimos que a veces nos falta tiempo. A mí a veces me crea una crisis de identidad y a Ben un fuerte dolor de cabeza. Quiere estar ahí para nosotros. Trabaja duro para que nuestros hijos sientan su presencia y apoyo", declaró la actriz.

"Quiero cuidar de mi marido y de mis hijos. Espero hacerlo por mucho tiempo y vivir 60 años más. En esta vida nada está garantizado, así que mejor no mirar atrás, ser feliz y disfrutar de lo que tenemos", agregó.

Affleck ha ganado gran crédito en Hollywood en los últimos años tanto con su incipiente carrera como director ("Gone Baby Gone", "The Town", "Argo") como en su faceta interpretativa, gracias a títulos como "Gone Girl" y la próxima "Batman v Superman: Dawn of Justice".

EFE.