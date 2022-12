C. Democrático pide a Roy Barreras no desinformar sobre aval de Angelino Garzón

El representante Edward Rodríguez del Centro Democrático le llamó la atención al senador y presidente del partido de La U, Roy Barreras , por asegurar que la oposición va a apoyar a los candidatos de la Unidad Nacional, y dijo que lo que está haciendo es confundir a la opinión pública.

“Hay que recordar que cuando Angelino estuvo enfermo él era el que le quería quitar el puesto y todo esto planeado desde el Palacio. De manera que yo le hago un llamado de atención al senador Roy Barreas y lo invito a que no sea cínico y no venda más sus principios que eso le queda mal. Le pido a la ciudadanía que no vuelva a votar por un hombre que lo único que hace es confundir a la opinión pública”, aseguró.