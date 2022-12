Confirmado: Sum 41, invitado internacional para Rock al Parque 2015

Still Waiting y With Me, será uno de los principales invitados internacionales para la nueva edición del festival, que se desarrollará entre los próximos y 15 y 17 de agosto en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

La agrupación se une al ya conocido cartel de bandas nacionales entre las que se encuentran Blasfemia, Sagros y Revenge, Nosferatu y Koyi K Utho, entre otras.

Se espera que Idartes anuncie en próximos días los otros invitados internacionales para la fiesta del rock de la capital del país.

¡Una gran noticia para los amantes del Pop Punk! Este año los sonidos de @Sum41 vibrarán en #RockAlParque2015. https://t.co/t5Yj0mtVOG — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) June 22, 2015