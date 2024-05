“Era una niña buena, muy alegre y atenta”: mamá de niña de 8 años asesinada en Santander

Familiares de la niña de 8 años que fue asesinada y encontrada en una zona boscosa del área metropolitana de Bucaramanga explicaron que nunca pensaron que el hombre que les había arrendado una habitación fuera capaz de hacerle algo así.

#Video Hay consternación en el municipio de Girón, Santander, por el asesinato de la niña Kerly Cuevas. El hombre responsable del rapto y posterior homicidio de la pequeña fue capturado. Informa la periodista Verónica Rincón #VocesySonidos pic.twitter.com/9SV9nPJNx1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 2, 2024

“Yo me fui a trabajar y cuando se hizo más tarde me llamaron y me dijeron que la niña no aparecía. La persona que la cuidaba era una persona de confianza, con ella fue que yo me vine de Venezuela, ella tenía una relación con el hombre acusado de asesinato. Ella le estaba haciendo las empanadas de desayuno y cuando de repente fue a buscar la niña y nada y me llamó a mi y yo me vine para la casa”, dijo Kelly Materan, mamá de la niña.

Los familiares y los habitantes del barrio se dieron cuenta que el hombre de 59 años, oriundo de Aratoca, Santander, Alirio Gualdrón Rojas, estaba implicado en los hechos cuando revisaron los videos de seguridad.

“La niña mía estaba en la plazoleta, siempre se la pasaba jugando con los niños, y nosotros no pensamos que era él, y nos dimos cuenta por las cámaras, porque ella con una persona así no se iba. Aún no me han dicho de qué murió la niña, estamos en la Fiscalía. Nosotros llegamos a ese lugar buscando una habitación y él nos la arrendó”, afirmó la mamá de la menor.



Ahora la mamá de la víctima piensa llevar el cadáver su hija hacia su natal Venezuela y hacer el entierro allá en el vecino país.

“A la niña la podemos recordar, como una buena niña, flaca, pelo castaño, una niña muy alegre muy atenta, jugaba mucho con los dos amiguitos que tenía en la plazoleta. Ahora me voy para Venezuela con el cuerpo de mi hija y allá voy a hacer la sepultura, pero yo acá antes de llevármela voy a tenerla un momento para que los amigos la visiten”, confirmó la mamá de la víctima.