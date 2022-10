Creo que va a permanecer cerrada: Cabello sobre reapertura de frontera

“Es una decisión del presidente, yo creo que todavía las condiciones no están dadas, es una decisión del presidente, siempre hay reuniones, yo creo que falta mucho por trabajar. No necesariamente hay que precisar meses pero falta mucho por trabajar”, dijo Padrino.

Esta reacción se da luego que A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma, revelara que el presidente Nicolás Maduro evalúa reabrir la frontera cerrada desde hace 8 meses.

El gobierno venezolano anunció el pasado mes de agosto el cierre de la frontera entre el estado de Táchira y el departamento de Norte de Santander, medida que posteriormente se extendió a Arauca, La Guajira y Amazonas. (Vea también: Cierre de la frontera con Venezuela disminuyó el contrabando en Santander ).

Así mismo el diputado Disodado Cabello señaló según lo que ha conocido él cree que los pasos fronterizos van a permanecer cerrados hasta que el presidente Maduro evalúe la conveniencia de reabrirlos.

“Es una decisión del presidente Maduro y del alto Gobierno, yo entiendo que no va a ser así, yo entiendo que van a permanecer cerradas no solo los pasos con Táchira sino todos los pasos que están cerrados, es una decisión que ha permitido disminuir en gran nivel el contrabando y los delitos en la frontera, el mismo Vielma me decía que en el Táchira durante el primer mes y medio del cierre solo hubo un muerto, a los paramilitares se les cerró el círculo”, agregó el diputado.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Centro Democrático presentará una propuesta para crear un tribunal de paz exclusivo para militares y civiles.

-Un Fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos profirió medida de aseguramiento contra el coronel César Efrén Rayo Oviedo, investigado por el asesinato de dos jóvenes fueron reportados como muertos en combate.

-Cinco miembros de una familia fallecieron en Phoenix tras un tiroteo.

-El Boca Juniors ya está en Cali para su partido ante el equipo azucarero mañana por la Copa Libertadores.