En Mónaco aseguran que Falcao se queda, medios franceses dicen lo contrario

Pese a que sigue el rumor sobre la salida de Falcao del Mónaco para irse al Real Madrid, el técnico del equipo del principado, Leonardo Jardim, aseguró que Falcao García “es parte de nuestro equipo, está redescubriendo su mejor forma, por el momento está en casa”.

Por su parte, el arquero del club francés Danijel Subaši? dijo que aún no se sabe qué pasará con Falcao. “Con él o sin él el equipo no es el mismo. Yo creo que no se irá, creo que se quedará”.

El rumor sobre el delantero colombiano ha venido tomando fuerza luego de la información que dio ‘Le 10 Sport’, en donde indicaba que la operación Falcao-Real Madrid se había reactivado tras de la salida de Ángel Di María hacia el Manchester United.