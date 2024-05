Reportan desplazamientos de campesinos en la Sierra Nevada de Santa Marta

Tensión y zozobra es lo que se vive en las veredas Uranio 3 y Aguas Vivas, ubicadas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena.

Los habitantes de esta zona del departamento del Magdalena han permanecido en medio de los fuertes enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadora de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que ha generado que, por lo menos, 14 familias salgan desplazadas y otras se encuentren confinadas en medio del fuego cruzado.

Desde Blu Radio conversamos con Lerber Dimas, defensor de Derechos Humanos, quien evidenció la situación actual que se vive en la Sierra Nevada y aseguró que no hay presencia de las autoridades en las veredas afectadas.

"La situación es bastante delicada, todavía hay familias en la parte alta de Uranio que no han podido salir y, aunque han cesado los enfrentamientos, todavía hay presencia de ambos grupos en la zona. Lo más preocupante es que no hay todavía presencia de las autoridades y las familias que llegaron a Palmor no han recibido ninguna ayuda", aseguró a Blu Radio Dimas.

Publicidad

El defensor de Derechos Humanos también solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Defensa Civil que se implementara un corredor humanitario para lograr evacuar a las demás personas que se encuentra confinadas.

"Se debe implementar un corredor humanitario y, sobretodo, tomar acciones sobre la realidad de la violencia que hoy se está viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, si la situación continúa de esta manera las consecuencias van a hacer aún más lamentables", puntualizó Lerber Dimas.

Publicidad

Por su parte, desde la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría del Interior, confirmaron tener conocimiento de la situación y aseguraron que se encuentran articulando con las demás autoridades para brindarle apoyo a la población civil afectada.