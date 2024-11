El Cabildo de Getsemaní: el evento que aviva la tradición festiva en Cartagena

Bajo el nombre de fiesta y fandango, el Cabildo de Getsemaní, el desfile popular que exalta el orgullo y la identidad cartagenera, es el gran protagonista este domingo de las Fiestas de Independencia en Cartagena .

El colorido y tradicional desfile que cada año es uno de los eventos más importantes de la conmemoración del 11 de noviembre en La Heroica, inicia a las 2:00 de la tarde en la plaza de Canapote, recorre los barrios Daniel Lemaitre, Santa Rita, Paseo de Bolívar, Chambacú, y finaliza en el corazón del barrio Getsemaní, en la plaza de la Trinidad, donde se gestó hace 213 el grito de independencia de los cartageneros. Allí además se celebrará el ritual de Cabildos en cabeza de la reina vitalicia Nilda Meléndez y otras muestras culturales.

Getsemaní Foto: Google Maps

Para los organizadores del Cabildo de Getsemaní, esta es una fiesta viva que reafirma el compromiso de la comunidad de Getsemaní con la preservación de nuestras tradiciones culturales.

“Esta es una fiesta que ya no es solo de los getsemanicenses sino de todos los cartageneros y personas de cualquier parte del mundo. Por ser una fiesta de todos y para todos, invitamos la ciudadanía a mostrar un comportamiento ejemplar no haciendo uso de la pólvora en el desfile, respetando a los actores festivos que participan, no arrojando espuma, agua ni maicena a sus vestuarios, fomentando la sana convivencia en el marco de nuestras festividades”, señaló Miguel Caballero, presidente de Gimaní Cultural, fundación organizadora del Cabildo, que este año cumple 36 años de realizar el tradicional desfile.

El Cabildo de Getsemaní, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, San Francisco Investment, Fundación Santo Domingo, entre otros, este 2024 rinde homenaje a Discos Fuentes en sus 90 años con el legado musical que ha marcado a tantas generaciones.

“Invitamos a cartageneros y visitantes a venir con su familia y amigos a disfrutar con civismo y respeto por la tradición festiva de nuestro tradicional desfile donde confluyen la música, la cultura y la alegría de nuestra gente”, aseguró Caballero.