Avalancha en San Vicente de Chucurí dejó un muerto y muchos daños: impactantes imágenes

Una avalancha ocasionada por el desbordamiento de la quebrada Las Cruces en San Vicente de Chucurí, Santander, dejó como saldo una persona fallecida y otras dos desaparecidas. El barrio Orocué fue evacuado, y las lluvias en la región, persistieron durante más de 12 horas.

Edward Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo, confirmó que “una mujer de 86 años perdió la vida debido a la avalancha, mientras que dos personas más se encuentran desaparecidas. Además, tres puentes en la zona quedaron destruidos, cinco barrios afectados”.

Las lluvias persistentes en la región obligaron a la evacuación de varias familias de la vereda Berlín, y en el sector urbano de San Vicente de Chucurí. Las autoridades tuvieron que evacuar de las viviendas a habitantes que se oponían a salir, debido al desbordamiento de la quebrada Las Cruces. El coronel Robinson Farfán, de la Defensa Civil, afirmó que “personal especializado fue trasladado al municipio para ayudar a enfrentar la emergencia”.

#Video Avalancha de la quebrada Las Cruces deja un mujer muerta y dos personas más desaparecidas en San Vicente de Chucurí, Santander. En este momento el municipio está sin servicio de energía #VocesySonidos pic.twitter.com/wcvYqTX9Sz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2024

El barrio Orocué fue uno de los más afectados, ya que la quebrada invadió varias viviendas. La fuerza del agua dividió el cauce de la quebrada en dos: uno siguió su curso, mientras que el otro arrasó con tierra, árboles y parte de la infraestructura del barrio, destruyendo viviendas y causando daños materiales considerables.

César, uno de los afectados, aseguró: “Salí a trabajar y, por las lluvias, no llevé la moto. Desde la montaña veía cómo la quebrada crecía. En la carretera del frente se llevaron varias casas y postes. Intenté llamar a mi mamá, pero no me contestó. Salí corriendo a auxiliarla y cuando llegué ya estaba muy cerca la quebrada. Como pudimos, sacamos la nevera, la lavadora y algunas cosas, pero perdimos todo, menos la vida, gracias a Dios”, expresó.

Imágenes suministradas por las Autoridades, Avalancha San Vicente de Chucuri

Otro joven, quien compartió un video en redes sociales, señaló: "Ahí está nuestro barrio, Orocué. Fuimos evacuados, pero la quebrada nos dejó en la calle. Nos salvamos de milagro".

Los organismos de socorro, incluyendo equipos de rescate y la Defensa Civil, se trasladaron al lugar de la tragedia para asistir a las familias afectadas. La Alcaldía de San Vicente de Chucurí declaró la alerta roja y, como medida preventiva, se procedió al cierre de la vía Villa del Río. Las autoridades continúan trabajando para brindar apoyo a los afectados las inundaciones persisten en el municipio.