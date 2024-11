Otty Patiño al ELN por paro armado en el Chocó: “Que ayuden o no estorben”

En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se lleva a cabo un puesto de mando unificado, liderado por el presidente Gustavo Petro y el director de esa entidad, Carlos Carrillo, para tomar decisiones y ver qué medidas va a tomar el Gobierno nacional frente a la crisis del Chocó por las torrenciales lluvias, que ya dejan miles de dignificados.

Quien también asistió a la UNGRD fue el Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño , quien criticó al ELN por decretar un paro armado en el Chocó en medio de la crisis, “Es inadmisible, no encuentro explicación y me parece una cuestión medio absurda que en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia que está viviendo el Chocó ellos planteen un paro armado, que ayuden o por lo menos no estorben”, expresó.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, anticipó que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) le plantearán al presidente Gustavo Petro declarar “desastre nacional” tras la grave crisis que afronta el departamento del Chocó a causa de las lluvias.

Además, confirmó que las ayudas humanitarias empezarán a llegar el martes al Chocó , y dice que espera que tras este PMU se logren gestionar los 700.000 millones de pesos que la UNGRD le solicitó al Ministerio de Hacienda para atender las emergencias del país de aquí a finales de este 2024.

La emergencia no es menor, pues según la UNGRD, 22 municipios reportan afectaciones por inundaciones, se han visto afectadas 4.337 viviendas, 18 colegios y 1.487 hectáreas de cultivos.

Incluso, la entidad confirmó que un equipo técnico se desplazó al Chocó para evaluar las necesidades de las comunidades afectadas.