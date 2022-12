Erdogan promete renunciar si se demuestra que Turquía compra petróleo al EI

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido dimitir si se demuestra la acusación de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que Turquía derribó un bombardero de Rusia en la frontera con Siria para proteger el envío a suelo turco de petróleo del grupo terrorista Estado Islámico (EI). (Vea también: Putin: Turquía derribó caza ruso para proteger tráfico de petróleo del EI ).

Publicidad

"No es moral acusar a Turquía de comprar petróleo a Dáesh (Estado Islámico). Si hay documentos, deberían mostrarlos, que los veamos. Si se demuestra, yo no me quedaré en el cargo. Y le digo al señor Putin: ¿Se quedará usted en su cargo?", dijo Erdogan en una reunión con la prensa durante la primera jornada de la Cumbre del Clima en París.

"Los países a los que compramos petróleo son conocidos. Uno de los que compran petróleo de la organización terrorista Dáesh es un ciudadano ruso y sirio, George Haswani, como ha denunciado el Ministerio de Finanzas estadounidense", recordó el presidente turco.

Publicidad

"También atrapamos a los contrabandistas del petróleo", dijo Erdogan en referencia a los frecuentes decomisos de cargamentos de bidones de petróleo en la frontera turco-siria, que este año han alcanzado un volumen de casi 600.000 litros.

Publicidad

Normalmente se trata de carburante refinado de forma casera y destinado al consumo local en las provincias fronterizas de Turquía, uno de los países con el precio de gasolina más alto del mundo.

"Hasta hoy trabajamos por vías legales. No somos tan indignos como para comprar algo a una organización terrorista", remachó el jefe del Estado turco.

Publicidad

EFE