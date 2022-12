Fuertes críticas para Bacca por su reacción tras ser sustituido en el Milan

El atacante salió molesto del campo en el minuto 70 del compromiso y se fue directamente al vestuario, sin siquiera saludar a Menez que le extendió la mano.

El entrenador del equipo ‘rossonero’ Cristian Brocchi se refirió al episodio y manifestó su molestia por el comportamiento del colombiano.

“Me molesta que no le haya dado la mano a Menez. En ese momento él estaba en trance. Ha reaccionado mal pero estoy seguro que no volverá a suceder”, aseguró.

La afición milanista mostró su decepción por el resultado con una dura pitada al equipo, que perdió su última ocasión para acercarse al Fiorentina, quinto, que ocupa la última plaza válida para la próxima Liga Europa.

