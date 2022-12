Hasta no tener garantía de que se firme la paz no habrá cese bilateral: Santos

El presidente Juan Manuel Santos indicó en la tarde de este lunes que en el marco del inicio de este siclo de conversaciones con las Farc y en lo que resta del proceso de paz no cabrá la posibilidad de un cese al fuego bilateral hasta que no se tenga certeza plena de que se firmará la paz, esto para "no desproteger a los colombianos".

Publicidad

“La guerrilla ha pedido desde hace mucho tiempo un cese al fuego bilateral y yo he dicho no, porque no voy a desproteger a los colombianos hasta que tenga la garantía de que vamos a lograr la paz y por eso hemos mantenido la presencia de los militares y la ofensiva militar durante todos estos años, porque ese fue un compromiso que hice desde el principio y que seguiremos cumpliendo”, afirmó el mandatario.

De igual forma, insistió en que es necesaria una justicia transicional y destacó que Colombia es el primer país en adelantar un proceso de paz en medio del conflicto y bajo el Tratado de Roma.