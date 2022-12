Las confesiones de Sofía Vergara: me gustaría tener los senos operados

Con la candidez y espontaneidad que caracterizan a Sofía Vergara, la actriz colombiana aseguró a la revista Vanity Fair que desearía tener implantes de senos, no por el tamaño, sino para evitar que se le caigan al acostarse.

"Créeme, desearía tener tetas falsas. Me acuesto y se me caen completamente. No es gracioso", aseguró la protagonista de la serie de televisión "Modern Family" haciendo gestos con sus manos de hasta dónde se le caen.

Vergara, de 42 años, posó para la reconocida fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, que la retrató para la portada de Vanity Fair de mayo próximo.

Leibovitz, quien ha retratado a personalidades como John Lennon, Bob Dylan y Barbra Streisand, puso a la actriz a posar sin sostén tomando el sol y en una tina tapada apenas con la espuma.

La hispana, que relató que solo en tiendas de "strippers" en Hollywood solía encontrar sujetadores de su talla, resaltó que fue "increíble" trabajar con Leibovitz y que pudo destapar su pecho porque "confía" mucho en ella.

"Mis pechos son, como, enormes. Mi vida entera, comprar sujetadores era una pesadilla", explicó a la periodista Lili Anolik la colombiana, considerada la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense los últimos años por la revista especializada Forbes.

En la entrevista, la barranquillera aseguró que convirtió en oro sus debilidades, especialmente el fuerte acento colombiano, que aún conserva pese al largo tiempo que lleva en Estados Unidos.

"He estado en este país por unos veinte años y todavía sueno así. Iba a las audiciones y la única cosa en la que me podía centrar era la posición de la lengua. No estaba actuando. Entonces, pensé, si no puedo conseguir un trabajo con mi acento, esto no es un trabajo para mí", explicó.

Sofía Vergara lleva tres años seguidos siendo la actriz de televisión mejor pagada del mundo, pero su objetivo nunca fue dedicarse a la interpretación, tal y como confiesa la propia colombiana a la revista estadounidense Vanity Fair, que le dedica su portada de mayo.

"Nunca quise ser actriz. Me tomo la interpretación como un regalo porque no es algo con lo que soñé cuando era pequeña", explica en una larga entrevista con la publicación, en la que repasa su carrera hasta convertirse en una de las latinas más poderosas de Hollywood.

Vergara, de 42 años, es mundialmente conocida por dar vida en la exitosa comedia "Modern Family" a Gloria Delgado, una excéntrica pero entrañable colombiana que se hace un hueco en una peculiar familia.

La actriz defiende a su personaje de los que lo critican por ser una caricatura latina. "No tengo miedo de los estereotipos. Si Gloria lo es, ¿qué más da? ¿Quién no querría ser Gloria?", lanza.

Este papel, por el que cobra 325.000 dólares por episodio, le abrió definitivamente las puertas de la publicidad, gracias a la que amasó 37 millones de dólares entre junio de 2013 y 2014.

Su carrera despegó precisamente de la mano de los anuncios, cuando se convirtió en imagen de Pepsi tras ser descubierta por un cazatalentos en su país.

Tras triunfar unos años en la televisión colombiana, la joven nacida en Barranquilla (norte) hizo maletas y desembarcó con su bebé en Miami en busca de su sueño americano.

Las cosas le salieron bien y tras más de 20 años en Estados Unidos -país del que ya es ciudadana-, ahora disfruta de que su nombre sea una marca.

Con EFE y AFP